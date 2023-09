Prima semifinale praticamente a senso unico per la Serbia che esce vittoriosa dallo scontro contro il quotatissimo Canada per 95-86. Mattatore della giornata un Bogdan Bogdanovic in stato di grazia, autore di 23 punti, ma ben coadiuvato da 5 compagni in doppia cifra. Percentuali ad un passo dalla perfezione per i serbi che tirano con il 71% da due e il 45% da tre dominando anche a rimbalzo (33-22). Tra le fila canadesi ottima prova del solo R.J- Barrett autore di 23 punti.

Finisce in semifinale la corsa all’oro iridato degli Stati Uniti che dopo essersi liberati agilmente dell’Italia nei quarti di finale si devono arrendere alla Germania 113-111. Gara realmente perfetta dei teutonici trascinati da Andreas Obst, autore di 24 punti e 6 assist. Una gara decisa dagli attacchi con la Germania sempre pronta a colpire su ogni distrazione della difesa americana, dall’altro lato gli uomini di Kerr faticano a trovare le stesse percentuali viste con l’Italia e devono arrendersi all’ottima messa in pratica del piano partita da parte di Schroeder e compagni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nikola Milutinov festeggia per il successo ottenuto dalla Serbia in semifinale mondiale contro il Canada

Domenica la Finale del Mondiale

Agli americani non bastano i 23 punti di Anthony Edwards, i 21 di Reaves e i 17 di Bridges. La Germania capitalizza al massimo con le offensive del già citato Obs ma anche la lucidità sotto canestro di Franz Wagner (22 punti) e Theis (21). La finale in programma domenica alle ore 14.30 (ore italiane). Per Gli Stati Uniti l’appuntamento con il palcoscenico iridato continua ad essere un problema: dopo il settimo posto ottenuto in Cina nel 2019, la selezione a stelle e strisce dovrà accontentarsi della “finalina” per la medaglia di bronzo contro il Canada