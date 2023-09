Mondiali basket, Italia-USA 63-100: azzurri eliminati

Mondiali basket: l’Italia di Gianmarco Pozzecco esce ai quarti di finale contro gli USA. Sconfitta netta per xx-xx. Esito della partita mai in discussione: gli Stati Uniti hanno premuto fin da subito sull’acceleratore, creando una voragine incolmabile. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Paolo Banchero a canestro contro Pippo Ricci, Italia-USA. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)

Sconfitta netta subita dall’Italia di basket contro gli USA nel match valido per i quarti di finale del torneo. 63-100 il punteggio finale. Gli Stati Uniti affronteranno in semifinale la squadra vincente tra Germania e Lettonia. Esito della partita mai in discussione: gli uomini di Kerr hanno premuto fin da subito sull’acceleratore, creando una voragine incolmabile. Decisivi Bridges (24 punti) e Haliburton (18).

Si distingue tra l’Italia Simone Fontecchio con 18 punti. Terribili però le statistiche da tre: 7 su 38. Fatale anche l’andazzo a rimbalzo: 51-33 per gli USA. Un buon Mondiale comunque quello condotto dagli uomini di Pozzecco, che però non sono riusciti a conquistare un posto per Parigi 2024, per cui si dovrà prima passare dal pre-olimpico.

Avanti la Serbia

La Serbia prende il controllo nel secondo quarto, superando la Lituania e mantenendo la leadership fino alla fine. La partita prende una svolta cruciale durante i due quarti centrali, con la squadra guidata da Svetislav Pesic che segna ben 49 punti contro i 30 avversari. Bogdan Bogdanovic brilla come il miglior giocatore in campo, registrando 21 punti, seguito da una straordinaria performance di Filip Petrusev, che contribuisce con 17 punti, inclusi tre tiri da tre punti.