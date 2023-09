L’Italia di basket si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali dopo 25 anni dall’ultima volta. Battuta il Porto Rico 73-57. Adesso il match tra Serbia e Repubblica Dominicana deciderà la posizione nel girone. USA possibili avversari. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: NBA, Harden “costretto” a restare ai Sixers: è rottura

Leggi anche: Nba, tre Superstar saltano il Mondiale di basket

L’Italia festeggia dopo aver battuto il Porto Rico, Mondiali basket. (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)

Una vittoria che ha il sapore di storia. L’Italia di basket supera 73-57 il Porto Rico e conquista una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali 25 anni dopo l’ultima volta. Gli azzurri sono stati con il muso avanti per la quasi intera durata del match. Sugli scudi Datome e Pippo Ricci, che ha totalizzato 15 punti decisivi. Fondamentale la supremazia a rimbalzo: 48 a 29 il parziale a favore degli azzurri.

Adesso gli azzurri devono aspettare l’esito di Serbia-Repubblica Dominicana, che svelerà i posizionamenti definitivi nella classifica del girone. Con una vittoria dei serbi, l’Italia chiuderebbe prima nel girone, altrimenti seconda. L’avversaria è da ricercare nella sfida tra USA e Lituania, che si contenderanno il primato del girone nel match delle 14:40.

Italia ai quarti: le parole di Pozzecco

Intervenuto ai microfoni di Sky, il coach della Nazionale Gianmarco Pozzecco ha commentato la qualificazione ai quarti di finale: “Una delle pagine più belle della nostra pallacanestro, ai Mondiali non siamo mai stati competitivi se non quando c’erano le guerre puniche. La più grande gratificazione è competere e noi ci siamo riusciti. Non ci credeva nessuno che potessimo andare tra le prime otto squadre del mondo, forse era comprensibile ma giustifico tutti quelli che non conoscono bene questi ragazzi. Bisogna alzare l’asticella e rischiare, in Italia c’è la cultura per cui devi continuare a dire che sei sfavorito e scarso, noi invece non lo abbiamo mai detto e non abbiamo paura”.