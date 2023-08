Nba, tre Superstar saltano il Mondiale di basket

Tre campioni NBA non prenderanno parte ai prossimi Mondiali di Basket in scena nel continente asiatico: il due volte MVP Nikola Jokic, il campione greco Antetokoumpo e il rookie più famoso al mondo degli Spurs Victor Wembanyama (Francia) hanno infatti rinunciato al rappresentare la rispettiva nazionale nella competizione iridata. Il serbo ha comunicato alla propria federazione un’estate di riposo, discorso simile anche per il giovane talento francese che vorrebbe preparare al meglio la sua prima stagione NBA, oggi tocca anche al greco dare forfait.

“Tutti sanno la passione e l’amore che nutro per la nazionale e che non cambierà mai“, scrive il Campione greco dei Milwaukee Bucks che spiega come la passata stagione NBA l’abbia portato a spingere oltre ogni limite il proprio fisico che ora ha bisogno di necessario riposo.

Antetokounmpo rifiata nel corso di un’interruzione di gara (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Antetokoumpo promette: “Ci sarò alle Olimpiadi”

Dopo essersi consultato con i propri medici per Antetokoumpo rinunciare al mondiale “Non è stata una scelta, ma l’unica opzione per possibile“. Il fuoriclasse greco si rivolge alla propria federazione promettendo di continuare a lavorare al massimo per essere pronto alla prossima convocazione sperando di ottenere la qualificazione per le prossime Olimpiadi.