Damian Lillard ha ufficialmente chiesto ai Portland Trail Blazers di essere ceduto. La franchigia sta cercando di accontentarlo: ci sono due squadre interessate al talento statunitense. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Nba, James Harden lascia Phila: tre franchigie su di lui

Leggi anche: NBA, Gallinari vola a Washington. Porzingis ai Celtics

Damian Lillard in azione durante Portland Trail Blazers-Utah Jazz. (Photo by Alex Goodlett/Getty Images)

Lillard ha chiesto a Portland la cessione : due squadre interessate

Damian Lillard ha fatto una richiesta ufficiale ai Portland Trail Bazers di essere ceduto. Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, il giocatore vuole cambiare aria in questa finestra di mercato e la franchigia è già al lavoro per accontentarlo. Shams Charania di The Athletic riferisce che i Miami Heat e i Brooklyn Nets sono le due squadre più interessate al giocatore. La destinazione preferita dal numero 0 sarebbero gli Heat, ma pronte all’assalto sono anche i Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers.

Lillard ha avuto un’esperienza più che longeva con Portland: non si è mosso dalla franchigia infatti da quando nel 2012 fu la sesta scelta al Draft NBA. Farà 33 anni a metà luglio ed è reduce dalla sua migliore stagione di sempre. Durante la sua esperienza nell’Oregon, è stato selezionato ben sette volte per i quintetti All-NBA e ha partecipato a sette All-Star Game, diventando una delle figure di spicco della lega. Ha inoltre lasciato un segno indelebile grazie a due cestisti allo scadere per vincere una serie di playoff, uno nel 2014 contro Houston e l’altro nel 2019 contro Oklahoma City.

Alla prima stagione in NBA è stato votato come miglior Rookie dell’anno. In 11 stagioni con i Portland Trail Blazers ha conquistato i playoff nei primi otto anni. In occasione della scorsa stagione è rimasta iconica la sua prestazione contro Houston: 71 punti.