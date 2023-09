Secondo sconfitta consecutiva per l’Italia nei Mondiali di Basket. Gli azzurri, usciti per mano degli Stati Uniti nei quarti di finale, perdono anche la “finalina” per il sesto posto contro la Lettonia (82-87) fallendo così la possibilità di pareggiare il risultato iridato del 1998.

Fatale per gli uomini di Pozzecco l’assenza dell’indisposto Fontecchio, sostituito da Datome alla sua penultima gara in carriera e autore di un inizio di gara entusiasmante con 11 in rapida successione. Una sfida dalla bassa posta in palio e che spinge il coach azzurro ad utilizzare i giocatori che hanno visto meno parquet nei turni successivi come Procida, Spagnolo e Diouf. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rodions Kurucs schiaccia a canestro durante la finale per il settimo posto dei Mondiali tra Lettonia e Italia

Grazulis dominatore contro l’Italia

MVP del match il lettone Grazulis autore di 28 punti, mentre sono stati vani i tentativi di rimonta degli azzurri firmato dalle triple di Spissu e Ricci. La superiorità fisica della Lettona ha la meglio in una gara mai veramente combattuta che ha visto gli avversari degli azzurri praticamente sempre avanti. Dopo la sconfitta contro la Lettona ora all’Italia toccherà la finale per il settimo posto che vedrà gli azzurri frapporsi alla perdente tra Lituania e Slovenia. Un giorno emozionante a prescindere per i tifosi azzurri che avranno l’ultima occasione di salutare una leggenda del basket italiano come Gigi Datome, alla sua ultima gara da professionista.