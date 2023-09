Il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto di Mike Maignan. L’agente però è partito da una richiesta base di 8-10 milioni di euro per iniziare a trattare.

Maignan come punto fermo dei rossoneri

Mike Maignan è stato in grado di far dimenticare Donnarumma in poco tempo, affermandosi come titolare e punto di riferimento del Milan di Pioli. Il portiere, prelevato per 16 milioni di euro dal Lille, ora vale almeno il triplo. I rossoneri lo sfruttano anche per la sua abilità con i piedi, soprattutto per far iniziare l’azione dal basso o con lancia su Giroud. L’assenza del portiere francese nella scorsa stagione costò non pochi problemi alla squadra, che perse diversi punti nel periodo di titolarità del secondo Tatarusanu. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mike Maignan completa le operazioni di riscaldamento prima del fischio di inizio (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Richiesta di Maignan troppo alta

Il contratto di Maignan scade nel giugno del 2026. Una data ancora lontana, ma il Milan vorrebbe evitare sia casi come quello di Donnarumma (svincolato e approdato al PSG) sia tira e molla come in occasione del rinnovo di Rafael Leao. Per questo motivo la società si è mossa con largo anticipo, contattando preventivamente l’agente del giocatore. Tuttavia il procuratore è partito da una richiesta iniziale di 10 milioni di euro a stagione, una cifra spropositata per le casse rossonere. La sensazione è che le richieste non scenderanno sotto gli 8 milioni, mentre Furlani non andrà oltre i 5.

