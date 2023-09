Buone notizie per Pecco Bagnaia, il pilota italiano questa mattina si è sottoposto a controlli medici dopo l’incidente di Barcellona: c’è l’ok dello staff sanitario, potrà disputare il Gran Premio di Misano. “Ho rivisto subito la caduta perché non sono impressionabile” ha detto il pilota della Ducati che si è detto fortunato per non essere stato preso dalle altre moto che l’hanno sorpassato dopo la caduta.

Un grande spavento per il pilota italiano che gareggerà quanto meno alle prove libere dove valuterà le sue condizioni dopo i primi giri e deciderà se partecipare fino in fondo alla gara di San Marino. Il dolore al coccige permane ma come detto dallo stesso Pecco: “Sto abbastanza bene, è stato un tour de force fino a qui, abbiamo fatto un lavoro incredibile per essere qui a Misano“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Francesco Bagnaia in testa al Gran Premio affronta una curva (Photo by Steve Wobser/Getty Images)

“Sarà un weekend in cui dovrò stringere i denti” ha detto Bagnaia che ha ricordato come due anni fa sempre a Misano fu chiamato agli straordinari dopo una frattura alla tibia, “Non sono molto a posto, ma ci proviamo“. A Barcellona, durante il primo giro, Bagnaia è stato colpito incidentalmente alla gamba da Binder (KTM) quando era già a terra, fortunatamente non c’è stata frattura. “Dare una spiegazione in questi casi è difficile. Sono stato molto fortunato” ha detto il pilota Ducati che ha voluto infine fare un plauso ad Alpinestars “Questo è il frutto di anni e anni di sviluppo sulle protezioni e i sistemi di sicurezza come gli aribag, devo ringraziarli“.