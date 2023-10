Nella notte in cui il mondo era distratto dalle gesta dei top club europei in Champions League, Cristiano Ronaldo si è reso assoluto protagonista del match tra il suo Al-Nassr e l’Al-Duhail mettendo a referto una doppietta e un assist che hanno contribuito in maniera significativa alla vittoria per 4-3 finale.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate per aver abbracciato un’artista disabile in Iran

Leggi anche: Ronaldo fa causa alla Juventus: chiesti 20 milioni di euro

A 38 anni sono ben 14 le reti segnate dal fuoriclasse portoghese in 13 gare stagionali a cui vanno aggiunti i 7 assist forniti nelle varie competizioni. La prima rete messa a segno ieri notte nella Champions araba contro l’Al-Duhail è un gol fatto “alla sua maniera”: azione personale sul centro-destra che si conclude con un potente sinistro, suo piede debole, dal limite dell’area. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

😎 A Cristiano Ronaldo siempre se le dio bien jugar los martes.



💣 ESPECTACULAR chicharro con la pierna izquierda:pic.twitter.com/kXzMGSxZ2W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 24, 2023

Un gol, come detto, alla CR7 che ha richiamato alla memoria le incredibili prodezze fatte in giovinezza dal fuoriclasse portoghese tra Manchester United, Real Madrid e Juventus. La cura maniacale del proprio fisico, insieme alle doti tecniche innate gli permettono ancora oggi di mettere a segno perle come quella che ha portato l’Al-Nassr sul 3-0 contro l’Al-Duhail nella notte di martedì. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) prima del match di Saudi Pro League contro l’Abha. (Photo by MB Media/Getty Images)

Assist di tacco e gol al volo

La serata di Cristiano Ronaldo nella Champions araba deve tenere conto anche dell’assist di tacco fornito a Talisca che ha sbloccato il match contro l’Al-Duahil e della quarta marcatura dei padroni di casa, firmata dallo stesso attaccante portoghese, con un gran sinistro al volo che ha di fatto reso vane le speranze di rimonta degli avversari.