La scuola di allenatori italiani è sempre molto produttiva, come dimostrata la nutrita rappresentanza anche ad Euro 2024. Diversi tecnici del nostro paese guideranno le Nazionali, con diverse sorprese che potrebbero saltare fuori a torneo in corso. Vediamo quali sono gli allenatori italiani che guidano le Nazionali di questo campionato europeo.

Luciano Spalletti (Italia)

Luciano Spalletti ha la grande occasione di allenare la Nazionale italiana ad un campionato europeo. Il tecnico ha fiducia nel gruppo, anche se i pronostici non sono tra i migliori per gli Azzurri. Spalletti viene da uno scudetto vinto al Napoli, dopo alti e bassi tra Roma e Inter. Una vittoria in Germania lo consacrerebbe definitivamente sul palcoscenico internazionale, a suggellare la vittoria nel nostro campionato con una squadra che non vinceva lo scudetto da trent’anni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Subentrato a Roberto Mancini, volato ad allenare la nazionale dell’Arabia Saudita, il mister ex Napoli ha ottenuto la qualificazione ad Euro 24 arrivando secondo nel girone, alle spalle dell’Inghilterra. Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta in gare ufficiali prima del debutto in Germania, mentre in amichevole per l’Italia tre vittorie e un pareggio.

Domenico Tedesco (Belgio)

(Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Emigrato in Germania con la sua famiglia all’età di due anni, Tedesco ha iniziato la sua carriera come allenatore nelle giovanili dello Stoccarda, dimostrando fin da subito un’ottima capacità di gestione tattica e di sviluppo dei giovani talenti. La svolta della carriera è arrivata in Bundesliga alla guida del Lipsia, con una vittoria in Coppa di Germania. Il Belgio gli ha affidato le chiavi della Nazionale per l’Europeo: nelle qualificazioni i Diavoli Rossi sei vittorie e due pareggi, mentre complessivamente Tedesco ha messo in curriculum ben dieci vittorie e due pareggi, senza mai riportare sconfitte con il Belgio. Tuttavia la selezione non sembra all’altezza degli anni passati e le speranze sono riposte soprattutto sul leader tecnico De Bruyne e sull’emergente Doku.

Francesco Calzona (Slovacchia)

(Photo by Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images)

Calzona ha iniziato la sua carriera allenando squadre giovanili e dilettantistiche, dove ha potuto sviluppare le sue idee tattiche e la sua filosofia di gioco. La svolta nella sua carriera è arrivata quando ha iniziato a lavorare come vice-allenatore, una posizione che gli ha permesso di affinare ulteriormente le sue competenze e di acquisire esperienza ai massimi livelli. È stato assistente di Maurizio Sarri per molti anni, un sodalizio che ha avuto inizio all’Empoli e poi è proseguito al Napoli e alla Juventus. Dal 2022 è sulla panchina della Slovacchia, centrando la qualificazione ad Euro 24 grazie alla vittoria per 4-2 contro l’Islanda. Negli ultimi mesi Calzona ha sostituito Walter Mazzarri al Napoli, tra febbraio e giugno 2024. Poche aspettative sulla Nazionale slovacca, ma il mister potrebbe sovvertire i pronostici in un girone che lascia ampie possibilità di passare il turno.

Vincenzo Montella (Turchia)

(Photo by Christof Koepsel – UEFA/UEFA via Getty Images)

La carriera di Vincenzo Montella è decollata alla Fiorentina, dove ha espresso un gioco veloce e all’avanguardia. Al Milan è incappato in un periodo difficile, segnato anche dal cambio di proprietà e dalle problematiche nell’amalgamare tanti giocatori nuovi acquistati da Mirabelli e Fassone. Proprio l’esperienza rossonera ha stoppato la carriera dell’Aeroplanino, che però ha saputo rilanciarsi all’Adanda Demirspor e poi con la Nazionale turca. Due vittorie importanti da segnalare: il trionfo in Croazia nelle qualificazioni e il colpaccio in Germania in amichevole il 18 novembre scorso, motivo di orgoglio per molti tifosi turchi emigrati. La Turchia si gioca il primato nel girone con il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Marco Rossi (Ungheria)

(Photo by Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images)

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Rossi ha intrapreso la carriera di allenatore, inizialmente guidando squadre di serie minori in Italia. La svolta nella carriera di Rossi è arrivata quando ha accettato di allenare il Budapest Honvéd FC nel campionato ungherese. Sotto la sua guida, il club ha vinto il campionato ungherese nella stagione 2016-2017, riportando il titolo alla squadra dopo un’assenza di 24 anni. Nel 2018 Rossi è stato nominato allenatore della nazionale di calcio dell’Ungheria. La sua nomina è stata inizialmente vista con scetticismo, ma Rossi ne ha rapidamente dimostrato il suo valore. Ha implementato un sistema di gioco solido e ben organizzato, basato su una difesa compatta e rapide transizioni offensive. Sotto la sua guida, l’Ungheria ha ottenuto risultati significativi, tra cui la qualificazione per il Campionato Europeo 2020 e 2024.

Leggi anche: