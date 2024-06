La forza di una squadra di calcio risiede nel cuore pulsante del centrocampo, e per l’Italia a Euro 2024, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha selezionato un gruppo di centrocampisti che promettono di essere il motore della Nazionale. Ecco le qualità e le aspettative che circondano i centrocampisti convocati da Spalletti per Euro 2024.

Nicolò Barella (Inter)

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)



Conosciuto per la sua energia incessante e la capacità di recuperare palloni, Barella è un elemento chiave nel centrocampo italiano. In azzurro il centrocampista sardo ricoprirà un ruolo ancora più offensivo rispetto a quanto visto quest’anno all’Inter. Forse il giocatore di movimento più forte della Nazionale di Spalletti, dai suoi piedi passeranno gran parte delle azioni offensive degli azzurri ad Euro 2024.

Bryan Cristante (Roma)

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

La sua presenza fisica e la visione di gioco lo rendono un giocatore prezioso sia in fase difensiva che offensiva. Il vero segreto del successo di De Rossi alla Roma, Cristiante si sta affermando sempre più come un centrocampista completo, abile sia a difendere che nel costruire. Spalletti l’ha voluto fortemente nella sua Nazionale e gli affiderà quasi certamente un ruolo di primo piano, quasi di equilibratore tra difesa e attacco.

Nicolò Fagioli (Juventus)

(Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

La più discussa convocazione è sicuramente quella di Nicolò Fagioli che ha saltato quasi interamente la stagione appena trascorsa a causa dello scandalo calcioscommesse che l’ha visto tristemente protagonista. Autore solo di 8 presenze e 2 assist nella scorsa Serie A, Fagioli è stato convocato da Spalletti per Euro 2024 anche per sfruttare la sua voglia di rivalsa dopo un’annata da dimenticare al più presto.

Michael Folorunsho (Hellas Verona)

(Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Un giocatore dinamico con grande abilità nel portare la palla e nel creare gioco. Uno degli elementi più offensivi del centrocampo azzurro, Folorunsho in questa stagione con la maglia del Verona ha totalizzato 5 gol e un assist in campionato. Non partirà quasi sicuramente titolare ma il suo dinamismo e le sue qualità offensive saranno certamente preziose soprattutto subentrando dalla panchina.

Davide Frattesi (Inter)

(Foto di Jonathan Moscrop/Getty Images)

La sua grinta e la sua capacità di inserimento lo rendono un’arma in più per gli Azzurri. Compagno di squadra di Barella all’Inter, dove però ha giocato poco, Frattesi avrà il compito di supportare l’attacco con frequenti inserimenti senza palla. La sua stagione poco brillante in nerazzurro non ha influito nelle scelte di Spalletti che punta fortemente su di lui per Euro 2024.

Jorginho (Arsenal)

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il metronomo del centrocampo, Jorginho è essenziale per impostare il ritmo e distribuire il gioco, come fatto anche nella Nazionale italiana Campione d’Europa nel 2021. L’italo-brasiliano ha disputato una stagione convincente all’Arsenal in Premier League dove ha disputato 33 presenze realizzando 2 gol e un assist.

Lorenzo Pellegrini (Roma)

(Photo by Silvia Lore/Getty Images)

Capitano della Roma e leader naturale, Pellegrini porta carisma e qualità al centrocampo italiano. Non è ancora chiaro se partirà titolare in questo Euro 2024, ma sarà sicuramente un elemento “di lusso” della Nazionale di Spalletti.

Cosa aspettarsi dal centrocampo della Nazionale

I centrocampisti selezionati da Spalletti sono chiamati a essere i registi del gioco, a dettare i tempi e a fornire supporto sia alla difesa che all’attacco. La loro capacità di controllare il centrocampo sarà fondamentale per il successo dell’Italia a Euro 2024. Spalletti è noto per la sua abilità nel gestire il centrocampo e nel trarre il meglio dai suoi giocatori. I centrocampisti avranno il compito di interpretare le sue direttive tattiche e di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni di gioco. I centrocampisti convocati da Spalletti per Euro 2024 rappresentano un mix ideale di energia, tecnica e intelligenza tattica. Sarà interessante vedere come il tecnico di Certaldo sarà capace di adattargli al suo gioco sfruttando le diverse qualità, fisiche e tecniche, di ognuno di loro. Con la convocazione di Fagioli e Folorunsho inoltre Spalletti ha dimostrato coraggio mettendoci la faccia nonostante i dubbi espressi dalla stampa. Due scelte tecnico-tattiche ma anche di raffinatezza psicologica per l’ex tecnico del Napoli che intende dare l’occasione al gruppo di fare scudo abituandosi dalle pressioni mediatiche già prima dell’inizio del campionato europeo di calcio.

