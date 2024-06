Numeri di maglia Nazionale italiana a Euro 2024, ufficializzati i numeri degli Azzurri alla kermesse continentale in Germania. Ad una settimana dall’esordio a Euro 2024 contro l’Albania, in programma sabato 15 a Dortmund, la Figc ha ufficializzato i numeri di maglia che i 26 azzurri di Luciano Spalletti indosseranno agli Europei in Germania: la 10 è stata assegnata a Lorenzo Pellegrini, la 9 a Scamacca.

Ecco la lista: 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Buongiorno, 5 Calafiori, 6 Gatti, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 9 Scamacca, 10 Pellegrini, 11 Raspadori, 12 Vicario, 13 Darmian, 14 Chiesa, 15 Bellanova, 16 Cristante, 17 Mancini, 18 Barella, 19 Retegui, 20 Zaccagni, 21 Fagioli, 22 El Shaarawy, 23 Bastoni, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho, 26 Meret.