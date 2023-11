“Ho un tumore al cervello”: l’annuncio choc del famoso attore

Il mondo dello spettacolo è stato recentemente scosso da una notizia inaspettata: Barton Cowperthwaite, talento emergente di Netflix, ha annunciato di avere un tumore cerebrale. Questa rivelazione ha sollevato un’ondata di apprensione e supporto da parte di fan e colleghi, evidenziando una dura realtà che molti affrontano in silenzio.

La Diagnosi di Cowperthwaite

Barton Cowperthwaite, noto per la sua partecipazione nella serie “Tiny Pretty Things” di Netflix, sta per affrontare un intervento critico: la rimozione di un glioma di secondo stadio. L’attore ha condiviso queste difficili informazioni con i suoi seguaci su Instagram, pubblicando una foto in camice ospedaliero e la scansione del suo cervello. Entertainment Weekly riferisce che dettagli più approfonditi sul tumore saranno disponibili solo post-intervento.

Il Coraggio e la Determinazione di Cowperthwaite

Nonostante la serietà della sua condizione, Cowperthwaite ha dimostrato una resilienza e un ottimismo eccezionali. Ha parlato della sua volontà di guarire, enfatizzando il supporto ricevuto dalla sua famiglia in questi momenti difficili. L’attore ha promesso di condividere il suo percorso con i fan, dichiarando: “Sono determinato a guarire e a tornare migliore di prima!” La sua sincerità ha scatenato un’ondata di sostegno e affetto da parte dei suoi seguaci, che hanno risposto con numerosi messaggi di incoraggiamento.

Post Instagram di Cowperthwaite

Nel suo post su Instagram, Cowperthwaite ha scritto: “Ieri mi è stato diagnosticato un glioma di almeno secondo stadio, un tumore cerebrale abbastanza grande. Questo tumore si è originato nel cervello, non è metastasi di un altro cancro. L’unica opzione di trattamento è la chirurgia cerebrale. I medici sono fiduciosi nella possibilità di rimuovere gran parte del tumore e, dopo l’operazione e la riabilitazione, prevedo di ritornare il mio sé solito (incredibile, talentuoso, brillante, divertente). Tuttavia, sembra che dovrò sottopormi a scansioni e controlli per il resto della mia vita”.