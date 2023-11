Carlotta Mantovan beccata con il famoso conduttore Tv: esplode il gossip

Carlotta Mantovan sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Il dolore per la morte del marito, Fabrizio Frizzi, è sempre vivo in lei. La Mantovan, però, sta cercando di voltare pagina. Da alcuni mesi è protagonista di “Ballando con le Stelle”, noto talent show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Anche dal punto di vista sentimentale potrebbe pensare di dare una svolta alla sua vita. Carlotta è stata beccata insieme ad un famoso conduttore televisivo ed è esploso il gossip. (Continua…)

Chi è Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan è una giornalista e conduttrice televisiva, nonché moglie di Fabrizio Frizzi, famoso conduttore televisivo scomparso il 26 marzo 2018. Carlotta ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando alle finali nazionali di Miss Italia 2001 e piazzandosi al secondo posto. In quell’occasione, Carlotta ottenne la fascia di Miss Deborah. Il concorso era presentato proprio da Fabrizio Frizzi. Ha poi partecipato alle selezioni per le nuove veline di “Striscia la notizia”, giungendo fino alle semifinali.

Dal 2004 al 2018 è stata una giornalista di Sky TG24, mentre dal 2005 al 2008 ha presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24. A partire dal settembre 2018 è stata la conduttrice del programma “Tutta salute”, in onda su Rai 3, mentre dal 27 ottobre ha affiancato Antonella Clerici nella nuova versione di “Portobello”, in onda su Rai 1. (Continua…)

Le notizie sulla vita privata

In merito alla sua vita privata sappiamo che Carlotta Mantovan ha dedicato la sua vita a Fabrizio Frizzi. I due si sono conosciuti durante la sessantaduesima edizione di “Miss Italia”, a cui la Mantovan partecipò appunto come concorrente, piazzandosi al secondo posto. La loro storia d’amore è stata ufficializzata nel 2002. Nel 2013, invece, è nata Stella, mentre il 4 ottobre 2014 si sono sposati. Carlotta è rimasta accanto a Fabrizio fino alla sua morte, sopraggiunta tragicamente il 26 marzo 2018 per un’emorragia celebrale. (Continua…)

Carlotta Mantovan e Teo Mammucari stanno insieme?

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan è rimasta single e si è dedicata interamente a Stella, la figlia avuta dal conduttore televisivo. Adesso, però, la giornalista potrebbe essere pronta a voltare pagina e a ritrovare il sorriso. La Mantovan è stata beccata insieme a Teo Mammucari. Insieme stanno partecipando all’attuale edizione di “Ballando con le Stelle”, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. I due trascorrono molto tempo insieme e pare ci sia una bella complicità. Se son rose fioriranno.