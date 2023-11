Bruttissimo incidente nel venerdì sera: 2 morti e 2 feriti gravi, chi c’era a bordo

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, ma le cifre relative alle vittime di tali incidentiattirano meno l’attenzione dei media rispetto ad altri tipi di tragedie meno frequenti. Una nuova tragedia si è consumata sulle strade Italiane. Due persone hanno perso la vita a causa di un terribile incidente avvenuto ieri sera 10 Novembre 2023 e altre due sono rimaste gravemente ferite. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Sport in lutto, il campione muore in un incidente stradale

Leggi anche: Grave lutto in Italia: perde la vita in un incidente il famoso italiano

Leggi anche: Cinema in lutto, il famoso muore in un incidente insieme ai suoi 3 figli

Leggi anche: Incidente di Mestre, la scoperta sull’autista che cambia tutto

Incidente a Treviso, due morti a Ormelle: cosa è successo

Ieri sera, 10 Novembre 2023, si è verificato l’ennessimo incidente stradale mortale in Italia. Come riportato da AdnKronos, due persone sono morte e altre sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale, avvenuto nella notte, in via Roma ad Ormelle, Treviso. Per cause in corso di accertamento un’auto Audi A3, condotta da un 27enne di origini indiane, che abitava in provincia di Treviso, con a bordo altre tre persone, è uscita di strada ed è finita nel canale di scolo parallelo alla carreggiata. Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Hanno perso la vita il conducente e uno dei passeggeri mentre le altre due persone a bordo del veicolo sono state trasportate dal personale sanitario all’ospedale di Treviso in gravi condizioni. Le salme sono state trasferite all’ospedale di Oderzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 3. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cause che portano ai sinistri

Gli incidenti stradali sono causati da un gran numero di fattori umani come il mancato intervento in base alle condizioni meteorologiche, alla progettazione stradale, alla segnaletica, ai limiti di velocità, alle condizioni di illuminazione, alla segnaletica orizzontale e agli ostacoli stradali. Uno studio del 1985 di K. Rumar, utilizzando come dati i rapporti sugli incidenti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ha suggerito che il 57% degli incidenti era dovuto esclusivamente a fattori associati al conducente, il 27% a fattori combinati della carreggiata e del conducente, il 6% a fattori combinati del veicolo e del conducente, il 3% esclusivamente ai fattori della carreggiata, il 3% ai fattori combinati della carreggiata, del conducente e del veicolo, il 2% esclusivamente ai fattori del veicolo e l’1% ai fattori combinati della carreggiata e del veicolo. Nella seconda decade del terzo millennio si è visto un importante incremento degli incidenti e sempre più associato all’uso convulso degli smartphone, tanto da far approvare dai legislatori provvedimenti specifici.