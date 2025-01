Harry e Meghan tra gli sfollati di Los Angeles ma finisce male: è polemica – Meghan Markle e il principe Harry sono stati immortalati al centro di evacuazione di Pasadena, impegnati a supportare le persone sfollate per via degli incendi che hanno distrutto migliaia di ettari di terreno e causato decine di vittime a Los Angeles e dintorni. La coppia è apparsi in abiti semplici, mentre si rivolgeva a dei volontari e ai residenti, che hanno perso la loro casa. (continua a leggere dopo le foto)

Harry e Meghan tra gli sfollati di Los Angeles, ma finisce male: è polemica

Meghan Markle e il principe Harry si sono messi a distribuire le provviste d’emergenza per le persone colpite dagli incendi di Los Angeles. Ad un certo punto l’ex attrice ha anche abbracciato lo chef José Andrés, fondatore di World Central Kitchen, un momento diventato virale sui social. Ai più non è sfuggita neppure la riflessione del sindaco Victor Gordo, che ha definito la coppia “genuinamente interessata ad aiutare”. Meghan Markle e il principe Harry hanno addirittura annunciato di voler aprire le porte della loro villa a Montecito per gli sfollati. (continua a leggere dopo le foto)

Harry e Meghan tra gli sfollati di Los Angeles: critica durissima sui social

I ringraziamenti delle autorità a Meghan Markle e il principe Harry non hanno placato però l’ondata di polemiche sui social. Su “X”, l’attrice Justine Bateman ha etichettato la loro visita come una “sceneggiata per le telecamere“, definendoli due “avvoltoi mediatici” che stanno tentando di sfruttare l’emergenza per guadagnare visibilità. L’attrice di Hollywood, 58 anni, si è rivolta a “X” per criticare la coppia. La Bateman ha scritto: “Meghan Markle e Harry non sono migliori dei cacciatori di ambulanze. Che foto ripugnante hanno realizzato. Stanno visitando il danno? Sono politici adesso? Non vivono qui; sono turisti. Turisti del disastro“.

