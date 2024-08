Milano, zona di Piazza Conciliazione – furgone investe 4 persone dopo essere piombato sul marciapiede. Il bilancio dell’incidente, avvenuto durante il pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto, è drammatico. Nelle ultime ore sono emerse anche le testimonianze di chi ha assistito alla scena agghiacciante. (Continua a leggere dopo la foto…)

Milano, furgone investe 4 persone sul marciapiede

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di ieri, giovedì 1 agosto, proprio nel cuore della città di Milano. Via Boccaccio, a due passi dalla fermata del metrò Conciliazione, è diventata teatro di un tragico incidente. Il mezzo che ha causato il sinistro era un furgoncino guidato da un 55enne.

Secondo le prime ricostruzioni il veicolo, proveniente da Piazza Virgilio stava avanzando in direzione piazza Giovine Italia quando ha improvvisamente sbandato andando a sbattere contro un semaforo e piombando su un marciapiede su cui si trovavano diversi passanti. Quattro pedoni in attesa del verde sono stati travolti violentemente. Le immagini mostrano la parte anteriore del mezzo accartocciata e tutto intorno sangue e detriti. I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito prestato soccorso allertando il 118 intervenuto con quattro ambulanze, due automediche e un’auto infermieristica. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il bilancio dell’incidente a Milano

Il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente avvenuto in centro a Milano è tragico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ci sarebbe un morto e due feriti, di cui uno grave. Un turista di 51 anni è stato centrato in pieno dal furgone che ha invaso il marciapiede. Da subito l’uomo è apparso in condizioni gravissime: è andato più volte in arresto cardiaco e gli è stato amputato un braccio.

Successivamente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo nella choc room del Niguarda. Altri due pedoni che erano con la vittima sono stati portati in ospedale; uno di loro, un ragazzo tedesco di 22 anni, è in condizioni gravi. La quarta persona, un 50enne, è stata medicata sul posto. L’autista del furgone è invece stato portato in codice verde al San Carlo per un lieve trauma alla schiena. Su di lui, la polizia ha fatto una scoperta agghiacciante subito dopo il sinistro.

