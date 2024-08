Bimbo cade dal balcone: il tonfo, poi la corsa in ospedale: è grave

Sant’Anastasia, Napoli – bimbo di 5 anni precipita dal balcone al secondo piano di una palazzina. Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Terribile schianto tra 4 auto, morti e feriti: tutti giovanissimi

Leggi anche: Il giovane calciatore italiano muore insieme al papà in un incidente

Tragico incidente a Sant’Anastasia

Una caduta dal secondo piano, il vuoto e poi il tonfo sul marciapiede. Un bimbo di soli cinque anni è precipitato ieri, giovedì 1 agosto, dal secondo piano della sua abitazione. La palazzina in cui è avvenuto il dramma si trova in Via Donizzetti nel quartiere Casamiranda di Sant’Anastasia (Napoli). Per ore si è lavorato per ricostruire la dinamica e, da quanto trapelato, la pista del tragico incidente prevale su tutte. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Tragedia in piscina, bimbo di 4 anni cade in vasca: morto dopo giorni di agonia

Bimbo di 5 anni precipita dal balcone: la dinamica

Erano circa le 18:30 30 e la mamma del piccolo era al lavoro – in un’attività commerciale del territorio – e il piccolo era a casa con la nonna. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma l’ipotesi più plausibile sarebbe un attimo di distrazione durante il quale il bimbo sarebbe uscito sul balcone del secondo piano, arrampicandosi poi sulla ringhiera, precipitando nel vuoto per due piani e cadendo rovinosamente sull’asfalto. La nonna è stata la prima, insieme ad alcuni passanti, ad accorrere in strada.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva