Home | Tragedia in piscina, bimbo di 4 anni cade in vasca: morto dopo giorni di agonia

Cermenate, Como – Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni finito sul fondo della vasca di una piscina dopo essersi tuffato da uno scivolo. Il decesso del piccolo è avvenuto in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Come è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Tragedia in piscina a Cermenate

La tragedia ha avuto inizio domenica scorsa, il 28 luglio, quando il piccolo stava trascorrendo una mattina in una piscina di Cermenate in provincia di Como. L’impianto dotato di scivoli e piscine, è una meta di tante famiglie che cercano qualche ora di relax e divertimento oltre al riparo dalla calura estiva.

Ad un certo punto però, gli addetti alla sicurezza si sarebbero accorti che il bambino non era riemerso dall’acqua dopo essersi tuffato in discesa da uno scivolo per adulti. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni il bambino avrebbe lasciato la piscina baby spostandosi nella vasca per adulti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bimbo di 4 anni non riemerge dopo il tuffo in piscina

I presenti alla piscina di Cermenate avrebbero visto il piccolo finire sul fondo della vasca. Subito i bagnini hanno recuperato il bambino che però si trovava già in stato di incoscienza. Il personale ha quindi dato subito l’allarme chiamando il 118.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi in elisoccorso i quali hanno trasferito il piccolo con la massima urgenza all’ospedale di Bergamo. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma da allora è sempre rimasto in terapia intensiva senza mai riprendersi.

