A due anni dalla tragedia che ha portato alla morte delle giovanissime Giulia e Alessia Pisanu, parla il papà Vittorio. Tra il dolore ancora così vivo per la tragedia, l'uomo ha voluto ricordare le due figlie con parole dolcissime e commoventi.

Giulia e Alessia Pisanu morte sotto a un treno

Sono trascorsi due anni da quella terribile mattina alla stazione di Riccione. Il 31 luglio del 2022 Giulia e Alessia Pisanu rimasero uccise dopo essere state travolte da un treno Frecciarossa in corsa. Le due sorelle, rispettivamente di 17 e 15 anni, stavano cercando di tornare a casa dopo una serata fuori quando sono state portate via da una tragedia ancora inspiegabile.

Il dolore del padre Vittorio

Prima della tragedia Giulia e Alessia Pisanu vivevano insieme padre Vittorio nella loro abitazione nel Bolognese. “Erano i miei angeli, due ragazze davvero fantastiche” ha rivelato il padre. Vittorio Pisanu ha rivelato di non cercare di ripensare a quel fatidico giorno dell’incidente, ma solo alle due figlie e a tutti i momenti belli trascorsi insieme. “Mi fa senz’altro molto piacere vedere che tante persone portino ancora fiori per le mie bambine”, ha continuato Vittorio in riferimento al fatto che alla stazione di Riccione non hanno mai smesso di arrivare fiori, bigliettini e ricordi per le due ragazze. Tuttavia, Vittorio ha fatto una rivelazione proprio su quel luogo per lui ora collegato a troppo dolore.

