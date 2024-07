Violento incendio nel parco in Italia: strada chiusa e resort evacuato

Una nuova ondata di calore si è abbattuta sull’Italia e di conseguenza vasti incendi mettono in ginocchio diverse parti della penisola. Intorno a mezzogiorno è scattato l’allarme per un incendio che ha colpito una vasta vegetazione. Colonne di fumo si sono alzate in cielo ed è stata immediata l’azione dei vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada ed evacuato un resort. (Continua…)

Leggi anche: Famiglia morta nell’incendio, lo straziante retroscena su una delle vittime

Leggi anche: Grave incendio in Italia, il cielo diventa arancione: scatta l’allarme

Vasto incendio nel parco in Italia

Tanta paura per un vasto incendio divampato intorno a mezzogiorno nel nostro paese. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità locali sia stato immediato, il rogo ha già distrutto diverse ettari di terreno in un parco nazionale. Le fiamme si sono propagate in poco tempo e in cielo si sono alzate colonne di fumo nero. Il fumo ha invaso anche la strada provinciale, che è stata chiusa al traffico. Evacuato anche un resort della zona. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)