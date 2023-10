Valentina Modini è furiosa con Vittorio dopo una confidenza che il concorrente del Grande Fratello ha fatto a Beatrice. Il ragazzo si trovava con l’attrice, che gli ha fatto una domanda scomoda. La risposta di lui ha mandato su tutte le furie Valentina, che si è sfogata prima con Massimiliano e Paolo poi con Anita. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Valentina furiosa con Vittorio: il motivo

Vittorio e Beatrice hanno avuto una discussione intrigante durante la giornata di ieri. Beatrice che gli ha chiesto se fosse gay e lui ha detto di no. In più ha confessato che vorrebbe una donna con il corpo di Anita e la mente di Valentina Modini. La frase di Vittorio è arrivata dritta dritta alle dirette interessate e Valentina se l’è presa a morte. Dapprima si è sfogata con Massimiliano Varrese e Paolo Masella. Poi ha deciso di parlarne anche con Anita. (Continua dopo le foto)

Lo sfogo di Valentina su Vittorio

“Ha detto una cosa brutta – ha esordito Valentina parlando con i suoi inquilini -. Tipo che vorrebbe una ragazza con il corpo di Anita e la mia testa. Ma tutto bene? Ragazzi ma è assurdo, a parte che io sono un pacchetto completo. Se vuole uno mi prende come sono con la testa e il corpo. E che cavolo! Tu le persone le prendi così come sono e non come le vuoi comporre. Non è che io dico che voglio un uomo con le spalle di Paolo, i piedi di Massimiliano e i baffetti di Ciro. Ragazzi ma come sta messo quello?! Sono inca**ata come una iena. Ha fatto un’uscita infelice e sono incavolata nera. Ha detto una frase molto infelice e grave“. Secondo molti fan che hanno commentato l’accaduto, Valentina se la sarebbe così tanto perché ha un debole per Vittorio. (Continua dopo le foto)

Il confronto tra Valentina e Anita

“Non è bello sentirsi dire quelle frasi – ha detto la gieffina ad Anita -. Io con lui non mi sono mai aperta troppo. Lo vedo come un ragazzo molto bello, un prototipo molto distante da me. Non è che mi sento in difetto però un po’ lontana. Ha detto che ho una bella testa e tutto, ma dovrei essere lusingata?”, lo sfogo di Valentina che ha ricordato di quanto le è stata accanto. A Valentina proprio non è andato giù quello che lui ha detto, e come darle torto. Dal canto suo, Anita non sembra avere troppa stima per Vittorio. Secondo lei, lui non avrebbe mai fatto nulla per farle capire che gli piace. “Se qui entra un nuovo gieffino e mi chiede se voglio un caffè, avrà fatto già più di Vittorio. Che poi non è nemmeno così difficile, sono chiusa qui da 40 giorni. Uno non ci metterebbe troppo. Ma se lui nemmeno mi chiede se ho bevuto“, ha spiegato la ragazza.