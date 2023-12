Il comportamento di Massimiliano Varrese nella casa del “Grande Fratello” fa molto discutere. Il gieffino è stato accusato di fare violenza verbale nei confronti di Beatrice Luzzi, sua coinquilina. Il “Grande Fratello” non ha ancora preso provvedimenti nei suoi confronti, ma è probabile che, dopo questa sommossa popolare, decida di allontanare il concorrente dal programma. (Continua…)

“Grande Fratello”, Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono due protagonisti di questa edizione del “Grande Fratello”. Il loro rapporto è fatto di alti e bassi. All’inizio erano rivali, poi sono diventati amici e a tratti addirittura “amanti”, adesso sono nuovamente rivali. Massimiliano non si è mai risparmiato nei confronti di Beatrice, altrettanto l’attrice nei confronti del coinquilino. L’atteggiamento di Massimiliano, però, non è passato inosservato. Egli, infatti, tende a calcare più la mano rispetto alla sua coinquilina e per questo è stato accusato dal pubblico di fare violenza verbale. Qualcuno ha chiesto addirittura la squalifica. (Continua…)

Roberta Bruzzone interviene su Massimiliano Varrese

L’atteggiamento di Massimiliano Varrese è molto discusso, sia all’interno che all’esterno della casa. Una fetta corposa di pubblico chiede la sua squalifica. Anche alcuni personaggi pubblici si sono esposti in maniera netta contro il comportamento del gieffino. Sulla vicenda è intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, che ha ha messo un like ad un tweet in cui si chiedevano provvedimenti nei confronti di Varrese e poi ha ritwittato un post in cui si legge: “Stop alla violenza verbale, al mobbing e all’aggressività di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi”. (Continua…)

Massimiliano Varrese sarà squalificato?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”. C’è grande attesa per conoscere la decisione della produzione in merito al comportamento di Massimiliano Varrese. Molti telespettatori hanno chiesto la squalifica del gieffino. Fino ad adesso, però, il “Grande Fratello” non ha ancora preso provvedimenti nei suoi confronti. Vedremo se nella puntata di stasera la produzione deciderà di intervenire e mettere definitivamente un punto sulla questione.