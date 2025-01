“Grande Fratello”, la regia sposta l’inquadratura ma la censura arriva tardi: cosa si scopre su Jessica – Continui colpi di scena al “Grande Fratello”: Jessica Morlacchi è finita al centro dell’attenzione per una frase che ha scatenato molta curiosità e svariate ipotesi tra i telespettatori. Durante una conversazione con Ilaria Galassi, la cantante ha riferito di voler portare con sé qualcosa di particolare in diretta. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria De Filippi spiazza il pubblico: l’annuncio su Ida

Leggi anche: Maria De Filippi, il significato del vestito indossato ad “Amici”

“Grande Fratello”, la regia sposta l’inquadratura, ma la censura arriva tardi: cosa ha detto Jessica

Mentre parlava con Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi ha accennato all’idea di portare una lima nascosta nel reggiseno durante la prossima puntata del “Grande Fratello”, che andrà in onda questa sera, mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Vero o no, la regia ha reagito prontamente alle parole della concorrente. Difatti si è tentato di spostare l’inquadratura, ma le dichiarazioni erano già state pronunciate e ascoltate dai telespettatori del programma, dando il via ad una serie di teorie sul significato dell’iniziativa. La vicenda ha subito fatto il giro dei social, tra chi la interpreta come una semplice battuta e chi pensa ci sia qualcosa di più. Per qualcuno il motivo potrebbe essere puramente pratico. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, ecco dove vive: una casa super lusso all’insegna del design

Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano De Martino svela un retroscena: cosa succede dietro le quinte con il dottore

“Grande Fratello”, Jessica Morlacchi e la lima nel reggiseno: sui social valanga di ipotesi

Jessica Morlacchi vorrebbe andare in puntata con una lima nascosta dentro al reggiseno. L’avrebbe detto nel pomeriggio ad Ilaria Galassi, come riportano anche alcuni siti, tra cui “Leggo” e “LolNews”. “Tu domani la lima portatela“, ha detto la showgirl. Parole a cui la Morlacchi ha replicato così: “Certo, ma certo. Io domani la lima me la devo ricordare e me la devo mettere dentro al reggiseno“. La regia, come dicevamo, non ha fatto in tempo a cambiare inquadratura per non far sentire le parole delle due donne. E sui social il dialogo non è passato in sordina…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva