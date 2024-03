«Dobbiamo dire una cosa su mamma»: “Grande Fratello”, parlano i figli di Beatrice

Il reality show “Grande Fratello” sta arrivano alla sua conclusione. Stasera vedremo i finalisti confrontarsi e il conduttore del programma di Canale 5 darà l’attesissimo annuncio del vincitore. In queste ore prima della diretta stanno arrivando tanti messaggi per i concorrenti nella casa dai fan e familiari che vogliono mostrare il loro supporto ai propri beniamini. Tra i tanti messaggi è spiccato uno dei figli della finalista Beatrice Luzzi che hanno spiazzato tutti con le loro parole.

Il percorso di Beatrice al “Grande Fratello”

“Dobbiamo dire una cosa su mamma”. I figli di Beatrice Luzzi hanno rotto il silenzio e si sono voluti esprimere su una questione che sta loro molto a cuore. I due ragazzi hanno deciso di riprendersi e pubblicare il video con un messaggio molto toccante sui social. Beatrice Luzzi è una delle concorrenti che hanno segnato questa edizione del “Grande Fratello” con la sua personalità e il suo percorso all’interno della casa. Purtroppo la sua esperienza è stata anche contraddistinta da brutti episodi e attriti con gli altri gieffini che l’hanno fatta sentire sola e l’hanno portata sul punto di voler abbandonare tutto. (Continua dopo la foto…)

Beatrice e il supporto dei fan

Ma nonostante le difficoltà, durante il suo percorso nel reality Beatrice è riuscita a catalizzare su di sé anche tanto apprezzamento e ammirazione da parte del pubblico che l’ha sempre supportata e l’ha condotta alla finale. Dopo essere finita più volte il nomination, Beatrice è stata ricompensata dal pubblico che l’ha sempre salvata. Ora si apre per lei la possibilità di aggiudicarsi la vittoria e in molti la considerano già la vincitrice morale. A un passo dalla finale, i due figli di Beatrice Luzzi hanno deciso di rivolgersi direttamente ai follower e fan della madre che sono riusciti a dare il sostegno per affrontare tutte le difficoltà all’interno della casa. I due ragazzi si sono lanciati in un appello. Ecco cosa hanno detto.

