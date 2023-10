Giampiero Mughini, da quando è entrato nella casa del Grande Fratello, ne ha combinata una dietro l’altra: ad una settimana dal suo ingresso ha già rischiato più volte la squalifica. Questa volta però l’ha combinata veramente grosse e non sappiamo se questa volta gli autori saranno così clementi con lui. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Mughini racconta che ha picchiato la ex: a rischio squalifica

Nel corso di una chiacchierata con gli inquilini avvenuta nella serata di sabato 21 ottobre 2023, Mughini ha raccontato una sua vecchia storia, pronunciando parole pesanti sulla sua ex. In particolare una frase non è passata inosservata e moltissimi utenti hanno ricondiviso il video che ha fatto indignare i fan del programma. Mughini ha raccontato che quando la storia con questa donna è finita, lei è arrivata da lui con tutti i regali che lui le aveva fatto. “Te li voglio restituire perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato”, avrebbe detto. “Le ho dato un ceffone”, ha rivelato Mughini a Vittorio e Mirko che subito ci sono rimasti male. (Continua dopo le foto)

Mughini sbaglia ancora

La regia ha subito cambiato inquadratura ma ormai il momento era stato catturato e gli utenti non hanno potuto fare altro che prendere una posizione sull’accaduto. In molti hanno criticato il giornalista e hanno chiesto la squalifica. Arriverà o il GF chiuderà un occhio una volta ancora? Non è la prima volta infatti, che Mughini parla a sproposito. Qualche giorno fa, aveva insultato il ministro Salvini, durante una chiacchierata con Samira. (Continua dopo le foto)

Giampiero Mughini, è subito polemica: Salvini “cretino”

Giampiero Mughini ha dato del “cretino” a Matteo Salvini. Si stava parlando di immigrazione, di razzismo e dell’atteggiamento degli italiani nei confronti delle persone di colore. “Una ragazza con la pelle scura ha dei problemi in Italia?”, ha chiesto Mughini a Samira. “Io no”, ha risposto la ragazza. “Quel cretino di Salvini ha detto Paola Egonu….“, si è lasciato scappare il giornalista. Il Grande Fratello lo ha subito richiamato in confessionale e ha preteso che si scusasse. Poco dopo è arrivata la replica del ministro stesso. “Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!“, ha risposto ironico.