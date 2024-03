“Grande Fratello”, il messaggio di Beatrice per i concorrenti eliminati spiazza tutti

Questa sera, lunedì 25 marzo 2024, andrà in onda la finale del Grande Fratello. Durante la scorsa puntata sono stati eliminati tre concorrenti e in quella prima altri due. Piano piano, tutti gli inquilini stanno lasciando la casa dopo mesi trascorsi insieme. Beatrice ha deciso di mandare un messaggio proprio agli ex gieffini che hanno abbandonato da poco la casa. Le parole dell’attrice hanno spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

Il sesto finalista e chi vincerà il “Grande Fratello”

Questa sera per prima cosa scopriremo chi sarà il sesto e ultimo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Le percentuali del sondaggio di Forum Free parlano chiaro. Chi andrà in finale tra Letizia, Greta e Sergio? Primo in classifica è Sergio con il 56.59% dei voti. Segue Letizia con il 28.38% dei voti e Greta con il 15.03% dei voti. Chi invece ha più probabilità di vincere? In cima alla classifica c’è certamente Beatrice Luzzi, prima finalista e concorrente più votata in assoluto. Secondo i sondaggi, Beatrice ha praticamente la vittoria in tasca. L’unica che potrebbe soffiarle il primo posto è Perla Vatiero, anche lei sostenutissima dai telespettatori. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, il messaggio di Beatrice per gli ex concorrenti

Durante la scorsa puntata, i concorrenti rimasti nella casa hanno dovuto salutare Federico, Alessio e Giuseppe Garibaldi, in quella prima Anita e Paolo. A prescindere dal rapporto più o meno stretto che i gieffini avevano con loro nella casa, l’assenza di così tanti protagonisti si sente. Nella scorsa puntata infatti, Rosy e Massimiliano si sentivano giù perché Giuseppe per loro era un punto di riferimento. Beatrice ha dovuto salutare dei concorrenti che non l’hanno trattata sempre benissimo e, a poche ore dalla finale, ha un messaggio per loro.

