“Grande Fratello”, Garibaldi si confessa davanti a tutti e Beatrice scoppia in lacrime

Giuseppe Garibaldi ha deciso di scrivere una lettera in cui ha ringraziato i suoi coinquilini per questa bellissima esperienza. La parte su Beatrice Luzzi, però, è quella che ha colpito maggiormente. La gieffina è scoppiata in lacrime e i due si sono sciolti in un abbraccio. I fan della coppia sperano che possano trovare la felicità insieme. (Continua…)

“Grande Fratello”, Garibaldi scrive una lettera per i compagni

Nei giorni scorsi, Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del “Grande Fratello“, ha deciso di scrivere una lettera per ringraziare i suoi compagni d’avventura. Il gieffino ha stretto un po’ con tutti ed in modo particolare con Beatrice Luzzi. I due sono al momento la prima ed unica coppia formatasi in questa edizione nella casa più spiata d’Italia. La loro relazione, però, è durata veramente poco. Beatrice, infatti, nutre forti dubbi nei confronti del suo coinquilino. Per questo motivo si sono allontanati, ma resta il bene. (Continua…)

Le parole per Beatrice Luzzi

Nella lettera di ringraziamento scritta da Giuseppe Garibaldi non poteva mancare la parte dedicata a Beatrice Luzzi. “Vorrei in modo specifico ringraziare Beatrice che, nonostante tutte le discussioni, litigi, è sempre stata pronta a perdonarmi e perdonare i miei errori. Per me in questa avventura sei stata un’insegnante di vita, aiutandomi a sapermi confrontare in determinate situazioni e non solo” – ha detto il gieffino – “Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda: le parole, discussioni e litigi vanno e vengono, ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere”. (Continua…)

La reazione dei coinquilini

Dopo aver letto la lettera, i coinquilini di Giuseppe Garibaldi gli hanno tributato un fragoroso applauso. Beatrice, invece, era visibilmente commossa, si è alzata dalla sedia ed è andata ad abbracciarlo. Sui social i fan della coppia sono letteralmente impazziti. Nonostante infatti siano nate molte discussioni nei giorni scorsi c’è ancora chi crede nel ritorno di fiamma.