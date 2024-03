“Grande Fratello”, la confessione di Alessio su Perla: “Perché batto i piedi”

A quanto pare le cose tra il nuovo arrivato al Grande Fratello, Alessio Falsone, è Anita sembrano procedere decisamente bene. I due hanno anche condiviso una cena romantica offerta loro dal padrone di casa Alfonso Signorini. Tra una chiacchiera e l’altra, Alessio si è lascianto andare ad una lunga confessione su Perla. Le parole del ragazzo come sempre hanno scolvolto il pubblico da casa, che si è scatenato sui social. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la confessione di Alessio su Perla

Dopo la puntata del 7 Marzo 2024 del Grande Fratello, Alessio si è lasciato andare ad una confessione su Perla. Il ragazzo era stato ripreso anche da Alfonso Signorini che aveva chiesto delle spiegazioni su presunti discorsi in codice. Qualche giorno prima anche Perla Vatiero aveva commesso lo stesso ‘reato’ e aveva chiesto proprio a Falsone se fosse interessato più a lei o ad Anita Olivieri. Il giovane si era poi reso protagonista del gesto dei piedi: ovvero li batteva ogni volta che c’era Sergio nei paraggi. A riguardo aveva detto all’amico: “Quando faccio così con il piede tu capisci“. Quando Alfonso gli ha quindi chiesto di spiegare il suo gesto, Alessio ha risposto: “Volevo dire fraintendimento. Vale per tutto, per tutte le cose. Magari se qualcuno fraintende qualcosa. Un esempio? Oddio em… settimane fa ho pensato che il mio modo di fare potesse essere stato frainteso da qualcuno. Da chi? Una volta anche da Perla. Ma per i video che avete montato voi“.

