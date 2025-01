“Grande Fratello”, la scoperta su Jessica Morlacchi: cosa succederà nella prossima puntata – Sono giorni che non si parla d’altro che di provvedimenti e squalifiche in arrivo al Grande Fratello e ora che la diretta è imminente tanti si chiedono in cosa consisteranno e soprattutto chi colpiranno. Alfonso Signorini si collegherà con la Casa eccezionalmente di mercoledì questa settimana. L’appuntamento per i telespettatori e fan del programma è fissato infatti per domani, 8 gennaio 2025, in prima serata, su Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

Qualcosa ad ogni modo è già trapelato: il televoto, che vedeva Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini al ballottaggio, è stato annullato a 48 ore dalla nuova puntata. I profili social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato la chiusura della votazione per via di un provvedimento disciplinare, che evidentemente coinvolgerà uno dei gieffini che erano stati nominati. Molti sono convinti che si tratti proprio della modella brasiliana. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, per Jessica Morlacchi destino già segnato: il rumor

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio 2025 sapremo finalmente con certezza se Helena Prestes verrà allontanata dal reality dopo la violenta lite con Jessica Morlacchi avvenuta venerdì scorso durante una cena. Uno scontro in cui sono volate parole grosse e non solo: la modella, ad un certo punto, ha anche cercato di lanciare un bollitore addosso all’ex leader dei Gazosa.

