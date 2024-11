“Grande Fratello”, intervengono gli autori: la concorrente ha esagerato – Il ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello ha creato parecchio trambusto. Gli altri concorrenti si sono divisi in due gruppi ben distinti: da una parte ci sono gli amici della nuova “coppia” e dall’altra chi crede che sia una relazione nata a beneficio delle telecamere. A quest’ultimo appartiene MariaVittoria Minghetti, che recentemente ha avuto uno scontro dai toni abbastanza aspri con Spolverato. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Rai, arriva lo stop definitivo al programma: ascolti troppo bassi

Leggi anche: Corona, il durissimo attacco in diretta: è una furia

“Grande Fratello”, intervengono gli autori: la concorrente ha esagerato

MariaVittoria Minghetti per giorni ha sparlato di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Come dicevamo, lunedì notte, dopo la diretta del “Grande Fratello” lei ha avuto uno scontro frontale con il giovane modello, sfociato in un urla. Secondo quanto riportato da alcuni siti di gossip, ieri la Minghetti pare abbia chiesto dei consigli in confessionale. Gli autori (nel team del reality ci sarebbe anche una psicologa) sembra le abbiano detto che forse ha esagerato con i modi. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, la reazione di Milly Carlucci alla lite tra Selvaggia e Sonia

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, brusco stop al programma: l’annuncio di Milly

“Grande Fratello”, gli autori “richiamano” la concorrente: cos’è successo

Ieri sera, martedì 5 novembre 2024, MariaVittoria Minghetti ha raggiunto Enzo Paolo Turchi e Amanda Lecciso in giardino e ha detto loro che gli autori del “Grande Fratello” le avrebbero spiegato che forse è andata oltre: “Poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua“.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva