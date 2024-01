“Grande Fratello”, Mirko e Greta faccia a faccia: la reazione di Perla

Mirko, dopo essere uscito dal Grande Fratello, sembra avere le idee molto chiare, almeno su Greta. Circa un mese fa, Mirko era tornato nel programma per dire a Greta che era finita definitivamente. Cosa le avrà voluto dire questa volta. Dopo Greta, è stato il turno di Perla. Cos’è successo tra loro? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa: cosa c’entra Garibaldi

Leggi anche: “Uomini e donne”, è già finita tra Alessandro e Cristina: cos’è successo

L’incontro tra Mirko e Greta

Il faccia a faccia durante la puntata di ieri, martedì 23 gennaio 2024, è stato davvero molto tenero e intenso. Si vede che tra i due c’era un sentimento ma purtroppo le differenze tra loro erano inconciliabili. Inoltre Mirko era appena uscito da una relazione lunga e quindi non era pronto ad impegnarsi in qualcos’altro. Dopo mesi in cui il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero ha tenuto banco anche al Grande Fratello, ora si può dire che sia definitivamente concluso. Greta e Mirko sono entrambi certi di non voler continuare la loro relazione. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto di Beatrice per Garibaldi non passa inosservato

Leggi anche: “Affari tuoi”, la drammatica confessione del concorrente: “Perché il pacco 12”

“Grande Fratello”, incontro tra Mirko e Greta: la reazione di Perla

Alfonso Signorini ha mandato i due ex fidanzati in Mistery, il primo è Mirko a parlare. “Sono molto felice di vederti, grazie per le belle parole che hai detto e sono molto felice che tu e Perla abbiate legato perché è un bel messaggio. Sicuramente abbiamo affrettato molto i tempi. Mi dispiace quando Greta sminuisce la nostra storia, ma so anche che non lo fa con cattiveria, penso che lo faccia per proteggersi”. Greta ha spiegato il perché è nata la storia con Mirko e perché doveva finire. “Quando sono entrata a Temptation Island vivevo un momento molto delicato e ho conosciuto un uomo che ha saputo prendermi in modo molto delicato. Mi sono lasciata andare come se gli avessi chiesto aiuto. Ho fatto la stessa cosa con lui. Forse abbiamo sbagliato la forma era più amicizia che amore. Lui mi ha raccolta con il cucchiaino ed è stato un grande uomo, il bene è tanto non rinnego nulla”, ha ammesso. (Continua dopo le foto)

Mirko incontra Perla

Dopo Greta, è stato il turno di Perla. I due ex fidanzati non si vedevano di persona da circa due mesi. Il loro rapporto è sicuramente profondo ma i telespettatori non sono tutti d’accordo su quello che potrebbe esserci tra i due. Secondo molti, i due dovrebbero tornare insieme. “Siete bellissimi”, commentano più utenti ormai da mesi. Altri invece sono convinti che non ci sia veramente amore tra i due. C’è chi addirittura ritiene che Mirko sia più preso da Greta anche se con lei “aveva il freno a mano tirato”. Perla in ogni caso non ha commentato l’incontro con l’ex rivale in amore, anche perché Mirko sa benissimo quello che pensa e probabilmente Perla si aspettava che tra i due non sarebbe mai durata.