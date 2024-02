“Grande Fratello”, il bacio tra i due coinquilini nel cuore della notte

Torna la diretta del Grande Fratello. Stasera 5 febbraio scopriremo chi tra Beatrice, Letizia, Vittorio e Stefano finirà al televoto per l’eliminazione. Da come parlano i sondaggi, il concorrente a rischio è sicuramente Stefano, ma c’è ancora tempo e tutto potrebbe cambiare nel corso di questa giornata. Chi invece si rilassa sapendo di non essere toccato dal televoto sono sicuramente due gieffini che hanno fatto molto parlare per un bacio nel cuore della notte. Vediamo chi sono.

Il bacio tra i due coinquilini nel cuore della notte

Questa sera ci sarà molto di cui discutere durante la diretta. Sicuramente si tornerà a parlare di Massimiliano Varrese e della polemica scoppiata sui social degli ultimi giorni. Ennesimo comportamento considerato deplorevole da parte dell’attore nei confronti di Beatrice Luzzi: Varrese ha cambiato piatto appena ha capito quale avesse toccato Bea. Sicuramente si scoprirà cosa è successo a Giuseppe Garibaldi, trasportato d’urgenza all’ospedale. Fortunatamente nulla di grave per lui. E infine non può mancare un blocco dedicato ai due gieffini che nel cuore della notte si sono dati un bacio a stampo. No, non stiamo parlando di Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. (continua dopo la foto)

Il bacio tra Federico e Paolo

Da quando Sergio ha fatto il suo ingresso nella casa ha subito messo gli occhi sulla ex di Mirko e finalmente il tanto atteso bacio è arrivato. Ma la notizia è subito passata in secondo piano perché occhi, anzi, telecamere puntate su Federico Massaro e Paolo Masella che si sono scambiati un bacio nel bel mezzo di una festa. Il video di quel momento ha subito fatto il giro del web e gli utenti si sono subito apprestati a trovare un nomignolo per la “nuova coppia”, i “Paorico”.

Un bacio a stampo in segno di amicizia, replicato anche da Letizia e Beatrice. Ma a parte questi scambi di effusioni gratis che ogni tanto è giusto lasciarsi andare. I fan si concentrano di nuovo su Sergio e Greta. Tra i due le cose si evolveranno o il bacio resterà solo un episodio isolato? Questa sera ne sapremo sicuramente di più dai diretti interessati.