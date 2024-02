“Grande Fratello”, nuova concorrente in arrivo: promette scintille

La nuova edizione del Grande Fratello sta regalando numerosi colpi di scena al pubblico di Canale 5. La situazione dentro la casa è a dir poco caotica. Prima c’è stato il malore improvviso di Giuseppe Garibaldi che ha gettato tutti quanti nello sconforto. Poi sabato sera si è verificato un altro brutto fatto. Anita e Varrese se la sono presa con Beatrice Luzzi, scoppiata in lacrime dopo che Maddaloni ha scherzato, pesantemente, con lei. Ors sembra che dentro la casa del Grande Fratello stia per arrivare una nuova concorrente, che porterà ulteriore scompiglio tra i vari concorrenti. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Giuseppe Candela. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Leggi anche: Malore al “Grande Fratello”, arriva l’ambulanza: “Non toccategli il cuore”

Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta il bacio tra Greta e Sergio: ma un dettaglio fa discutere

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice fa una rivelazione sconvolgente su Varrese

“Grande Fratello”, Simone Tagli nuova concorrente: le news

Dentro la casa del Grande Fratello sta per arrivare una nuova concorrente. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Giuseppe Candela. Di chi si tratta? Di una showgirl e conduttrice televisiva che ha già partecipato al Grande Fratello per 12 ore, ovvero Simona Tagli. Dopo mezza giornata appena si era infatti ritirata. Un ritiro per motivi non meglio precisato. E non era stato il solo reality: aveva partecipato anche ad un’edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo i ben informati, poi, Simona Tagli non sarà l’unica nuova concorrente, altri se ne aggiungeranno. Il motivo? Il prolungamento del Grande Fratello fino ad Aprile. Cosa che avrebbe costretto Signorini a cambiare le carte in tavola e, in qualche modo, le regole. Infatti, come fa notare il sito Biccy.it: “Le uscite sono state centellinate. Da Natale sono state eliminate solo due persone: Rosanna Fratello e Monia La Ferrera e non uscirà nessuno neanche nella puntata di domani dove sarà decretato il primo a rischio eliminazione. Simona Tagli fa parte del salottino web di 361 Magazine dove commenta attivamente le puntate del Grande Fratello e pare abbia attaccato Beatrice Luzzi”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il litigio tra Anita, Varrese e Beatrice Luzzi

La situazione dentro la casa è a dir poco bollente. Anita e Varrese se la sono presa con Beatrice Luzzi, scoppiata in lacrime dopo che Maddaloni ha scherzato, pesantemente, con lei. Scimmiottando la celebre scena dello schiaffo di Will Smith e Chris Rock, ha detto: “Non vedo perché non dovrei dare uno schiaffo a Beatrice”. L’attrice era crollata in lacrime, salvo poi capire e perdonare le parole di Maddaloni. Quelle lacrime, però, non avevano convinto Varrese e Anita che ci erano andati giù pesanti dicendo: “Ora fa lei la vittima, ha studiato tutto a tavolino”. Per dire che in realtà Beatrice avesse già tutto in mente per far parlare di sé.