Malore al “Grande Fratello”, arriva l’ambulanza: “Non toccategli il cuore”

Ieri sera, nella casa del “Grande Fratello“, un concorrente avrebbe accusato un malore. I telespettatori che seguivano la diretta su Mediaset Extra ad un certo punto hanno sentito delle urla. “Non toccategli il cuore“, diceva qualcuno. La regia ha immediatamente staccato le immagini, inquadrando la piscina esterna. Poco dopo però, grazie ai microfoni ambientali, si è sentito il suono di un’ambulanza, intervenuta probabilmente per prestare soccorso al concorrente. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, tutti in lacrime per Federico Massaro: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa: cosa c’entra Garibaldi

Malore nella casa del “Grande Fratello”

Un concorrente del “Grande Fratello” avrebbe accusato un malore nella casa più spiata d’Italia. Sarebbe successo ieri sera. Nella casa regnava la tranquillità. In questi giorni, infatti, le tensioni sembrano essersi attenuate perchè i concorrenti si stanno divertendo ad inscenare alcuni cortometraggi. Ad un certo punto, però, il clima disteso che si respirava all’interno della casa è stato interrotto dalle urla di alcuni gieffini. Uno di loro ha accusato un malore. La regia non ha mostrato in diretta le immagini del concorrente. I telespettatori hanno visto solo i primi attimi concitati, dove si è sentito qualcuno esclamare: “Non toccategli il cuore“. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto di Beatrice per Garibaldi non passa inosservato

Leggi anche: “Grande Fratello”, Stefano Miele fa outing sul famoso cantante: “Lui è gay”

Necessario l’intervento dell’ambulanza

Quando il concorrente ha accusato il malore nella casa del “Grande Fratello”, la regia ha immediatamente staccato le immagini, mostrando la piscina esterna. I microfoni ambientali, però, continuavano a trasmettere quello che nel frattempo stava succedendo. I telespettatori hanno sentito il suono di un’ambulanza. È probabile che siano stati allertati i soccorsi e che il concorrente in questione sia stato trasferito in ospedale per accertamenti. Al momento, però, sono solo indiscrezioni, visto che la produzione non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale. (Continua…)

“Grande Fratello”, malore per Giuseppe Garibaldi

Il concorrente che avrebbe accusato il malore, stando alle prime indiscrezioni che circolano sul web, sarebbe Giuseppe Garibaldi. I telespettatori, infatti, hanno sentito Anita esclamare: “Giuseppe!“. Ci teniamo però nuovamente a precisare che al momento sono solo indiscrezioni. La versione dei fatti è stata ricostruita dai telespettatori che in quel momento seguivano la diretta su Mediaset Extra. Dalle immagini purtroppo non siamo riusciti a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto nella casa del “Grande Fratello”