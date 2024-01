“Grande Fratello”, Signorini asfalta Anita in diretta tv: cos’è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Era una puntata molto attesa, soprattutto per il ritorno di Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo la morte del padre, ha deciso di rientrare nella casa più spiata d’Italia. Durante la diretta televisiva, il conduttore ha letteralmente asfaltato la concorrente Anita. (Continua…)

“Grande Fratello” ieri, Beatrice torna in gioco

Ieri sera, lunedì 8 gennaio 2024, è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La puntata si è aperta con il ritorno di Beatrice Luzzi. L’attrice la scorsa settimana era stata costretta ad abbandonare il gioco per la morte del padre. Dopo aver elaborato il lutto, Beatrice ha deciso di tornare in veste di concorrente nella casa più spiata d’Italia. La sua scelta sarà sicuramente molto discussa. Molti si chiedono come riesca a partecipare ad un reality dopo un lutto così grave. Beatrice ha cercato di motivare la sua scelta durante la diretta del reality show. (Continua…)

“Grande Fratello” ieri, Mirko contro Giuseppe

Un altro argomento della puntata è stato lo scontro tra Mirko Brunetti, eliminato nelle scorse settimane dal gioco, e Giuseppe Garibaldi. Da quando Mirko non è più nella casa, Giuseppe si è avvicinato molto a Perla, ex fidanzata di Mirko. La giovane non ci vede malizia nell’atteggiamento del coinquilino, per lei sono solo amici. Di tutt’altro canto Mirko, che ha accusato Giuseppe di essere un giocatore. Il pubblico sembrava essere dalla sua parte. Mirko, infatti, ha ricevuto tantissimi applausi nello studio. (Continua…)

“Grande Fratello” ieri, Signorini asfalta Anita

Nel corso della puntata, inoltre, il conduttore Alfonso Signorini ha letteralmente asfaltato Anita. La concorrente, infatti, avrebbe giustificato lo scivolone del suo coinquilino Giuseppe Garibaldi dicendo che proviene da un piccolino paesino calabro. Signorini allora ha sbottato: “Oggi non esistono i paesini in questo. Vieni dal profondo Sud? E chi se ne frega. Oggi non è più tollerabile questo. L’ignoranza non dovrebbe esserci. Non è che per difendere bisogna dire le scemenze“.