“Grande Fratello”, Giuseppe dà ultimatum: pronto ad abbandonare la casa

Giuseppe Garibaldi dà un nuovo ultimatum al “Grande Fratello“. Il gieffino, spesso al centro delle polemiche, ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la casa. L’aria, infatti, è diventata pesante per lui. Nel corso delle prossime settimane, se non dovesse cambiare la situazione, Garibaldi potrebbe lasciare definitivamente il gioco. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi beccato così dalle telecamere: scatta la censura

Leggi anche: “Grande Fratello”, Angelica sbotta contro Varrese: cosa succede

Chi è Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Giuseppe lavora come bidello in una scuola di Piacenza di giorno, mentre di sera lavora come barman a Crema. Il suo obiettivo però, come ha dichiarato, è quello di conquistare il cosiddetto “posto fisso”. Prima di entrare nella casa del “Grande Fratello”, Giuseppe è apparso in una sketch comedy su Italia Uno. Nella casa più spiata d’Italia si è avvicinato a Beatrice Luzzi. Tra i due sembrava potesse nascere una bellissima storia d’amore ed invece la loro relazione non ha preso il volo. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, colpo di scena tra i due concorrenti: la dichiarazione fa sognare il pubblico

Leggi anche: “Grande Fratello”, scoppia la lite tra concorrenti: la regia costretta ad intervenire

Giuseppe Garibaldi pronto ad abbandonare il “Grande Fratello”

Il gieffino ha dato un ultimatum al programma. Garibaldi non sopporta più il comportamento di Beatrice ed ha confessato: “Io ancora oggi penso questo e credo che lei abbia fatto la giocatrice. Prima mi dice che sono un burattinaio, poi mi ha chiamato gigolò… io non rispondo una, non rispondo due, non rispondo tre e poi… Non è mica nella legge costituzionale che dove c’è lei devo starci io. Io non voglio stare dove sta lei“. Stando alle parole di Giuseppe, dunque, il gieffino sarebbe pronto a lasciare il programma se Beatrice dovesse restare nella casa del “Grande Fratello”. (Continua…)

Il pubblico chiede la squalifica

In un momento di confidenze con Letizia e Perla, Giuseppe ha poi rincarato la dose, dando della “matta” a Beatrice. Il pubblico non ha apprezzato le sue parole ed ha chiesto a gran voce la squalifica. Vedremo se la produzione deciderà di intervenire nei suoi confronti. Un caso analogo c’era stato con Massimiliano Varrese. In quel caso, l’attore è stato ammonito.