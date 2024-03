“Grande Fratello”, Beatrice sbotta contro Garibaldi: cos’è successo

I rapporti tra gli inquilini del Grande Fratello sono sempre più tesi. Nelle ultime settimane, dopo aver visto un riavvicinamento tra Beatrice e Giuseppe, il pubblico sperava in una riappacificazione definitiva, ma a quanto pare così non sarà. Beatrice ce l’ha con lui per averla trattata male gli scorsi mesi e non riesce a fidarsi di lui. Dopo ciò che è successo ieri pomeriggio poi, non sembra che l’attrice abbia più tanta voglia di avere a che fare con Garibaldi. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Giuseppe in crisi nella casa

Da quando Giuseppe e Anita hanno litigato, l’umore del ragazzo calabrese è a terra. Durante una chiacchierata con Letizia, Giuseppe ha ammesso di essere infastidito da Alessio. “Ingelosito no, ma mi ha dato fastidio. Lui non è paragonabile a me. Ci sono rimasto male di Perla perché vedo che fa una lotta. C’è anche un po’ di invidia che uno è nel pieno delle energie e io no. Poi comunque lui è fresco, io non ho più energia. Io poi sono stato male. Io non sono scemo, macino. Le persone si capiscono anche da queste cose. Lei ha anche pensato che io mi sia riavvicinato per la finale e, adesso, se mi avvicino può passare per questa cosa”, ha rivelato. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Beatrice accusa Giuseppe di aver nascosto i biglietti di Vittorio

Beatrice, giuseppe, Letizia e Paolo si trovavano in giardino quando Beatrice ha spiegato cos’è successo con i fogli che aveva lasciato Vittorio per lei nella casa. La donna ha accusato Giuseppe di averli presi. Garibaldi ha negato e ha tentato di sdrammatizzare ridendo. Beatrice però ha insistito raccontato ai ragazzi come sono andate le cose. “C’era un cappotto nero, ma nelle tasche niente”, ha detto Bea. E Garibaldi: “Non so di cosa stai parlando”. L’attrice ha risposto: “E invece sì, ti sei inguattato i bigliettini e sai anche dove”. Beatrice in realtà non ha le prove ma ha comunque ricordato a Giuseppe che “da fuori vedono tutto”. (Continua dopo le foto)

Il bidello ha nascosto i testi che Vittorio aveva scritto a Bea, dice di averli messi sulla poltrona bianca ma sono spariti è non ne sa nulla!



Ma si tradisce dicendo "Magari li avessi letti così leggevo il bellissimo testo che c'era scritto"



RATTO#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/FIxiSnOT2K — Elisa  (@__Elisa94__) March 12, 2024

La reazione sui social

Giuseppe si è anche tradito parlando del “bellissimo messaggio”, che le ha lasciato Vittorio. “Allora l’hai letto”, ha affermato Paolo. Lei si è messo a ridere tergiversando. Ovviamente il pubblico spera che Giuseppe non abbia preso davvero i biglietti, anche se molti sospettano che invece sia stato proprio lui. “Ma anche se gli ha scritto i biglietti come si permette ha prendere le cose di altre persone e poi anche se aveva la giacca quale il problema”, ha scritto qualcuno su X. “Garibaldi, se è vero mi hai deluso profondamente”, ha aggiunto qualcun altro.