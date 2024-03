Il 4 Aprile 2024 si concluderà l’edizione 2023 del Grande Fratello. Nel frattempo i concorrenti chiusi nella casa di cinecittà continuano a creare dinamiche decisamente interessanti, che conquistano ogni giorno il pubblico di Canale 5. Nel corso della quarantatreesima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso qualche perplessità sulla vicinanza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Queste sue parole hanno scatenato la reazione del pubblico da casa e un’ex protagonista di Uomini e Donne ha attaccato la famosa attrice. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi attaccata da Giorgia Lucini

Nel corso della quarantatreesima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso qualche perplessità sulla vicinanza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La ragazza ha archiviato definitivamente la storia d’amore con Edoardo Sanson, con il quale è stata legata per dieci prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Poco dopo, però, ha manifestato interesse per Alessio, il quale ha ricambiato l’attrazione della coinquilina e da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi.

Un legame che è apparso decisamente strano agli occhi di Beatrice Luzzi, la quale ha dichiarato: “Voglio dire, sono cinque mesi che tu ci dici che sei impegnata, che Edoardo è il padre dei tuoi figli e pensi solo a lui. Tempo una settimanella…Arriva un nuovo personaggio che guarda un po’ di qua e un po’ di là…Quando posa lo sguardo su di te tu improvvisamente ti dimentichi di tutto e tutti e lo umili in questo modo perché non resisti? Come può stare questo poveraccio di Edoardo? Per me è imperdonabile un comportamento del genere. Racconta perfettamente chi è Anita. Il colpo di fulmine è arrivato nel momento giusto…Poco cuore nei confronti di Giuseppe (Garibaldi, ndr) e poco cuore nei confronti di Edoardo. Ma chi sei? C’ è sicuramente tanta strategia…Una sempre fredda e controllata come lei improvvisamente non riesce a controllarsi? E’ in nomination da due settimane, la verità è che non fosse cominciata questa ship lei sarebbe fuori. Ha alzato la temperatura e si è salvata…Vediamo se si concede per arrivare in finale”. Parole che hanno scatenato la polemica.

