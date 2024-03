“Grande Fratello”, Alessio rompe il silenzio sulla storia con Anita

La puntata di ieri, lunedì 11 marzo 2024, del Grande Fratello si è aperta con Alfonso Signorini che ha cercato di fare il punto della situazione sul flirt tra Anita e Alessio. Tra i due è scoppiata la passione dopo l’ultima puntata, nella quale il programma gli ha regalato una cena romantica in suite. Il bacio tra i due concorrenti ha cambiato le carte in tavola. Anita sembra totalmente presa da Alessio, ma lui lo è altrettanto? Il ragazzo ha parlato chiaramente al conduttore che lo ha chiamato in confessionale. In casa, però, c’è chi non crede alla veridicità del loro rapporto, come Beatrice e Simona. (Continua dopo le foto)

La relazione tra Alessio e Anita

Un paio di settimane fa, Anita a sorpresa ha ammesso di provare una certa attrazione per Alessio. La ragazza, che si è sempre tenuta lontana da possibili flirt, è cambiata totalmente da quando è entrato il concorrente, tanto da mettere in dubbio la sua relazione con Edoardo, il suo fidanzato storico. I due durante l’estate, dopo 2 anni lontani, avrebbero deciso di darsi una seconda chance. Ma Anita non ha resistito al fascino di Alessio: la ragazza si è lasciata andare mettendo in un angolo Edoardo. Anita in effetti, sembra diversa. Ma quanto c’è di strategico e quanto di vero? Secondo alcuni telespettatori, Anita starebbe accelerando le cose per garantirsi la sua permanenza nella casa. Anche nella casa c’è chi dubita di lei. (Continua dopo le foto)

Cosa sta succedendo tra Anita e Alessio? Una cosa è certa: la passione è esplosa in maniera dirompente. 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/CVn7ug2omd — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Alessio e Anita, tutta strategia?

Simona è convinta che si tratti di una farsa. “Io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione“, ha detto la concorrente. Beatrice invece ha un altro punto di vista. “C’è molta attrazione e sono molto simili, non che è solo strategia e che non credo alla passione. Sicuramente Anita ha alzato la temperatura velocemente perché era in bilico. Se tutto questo fosse iniziato a settembre, non sarebbe stato così veloce. (Edoardo, ndr) è stato acclamato per mesi, secondo me per lui è tanto da digerire. Forse tre settimane si potevano rispettare. Credo al colpo di fulmine, ma bisogna rispettare una persona a cui dici ‘sei il padre dei miei figli'”, ha affermato Beatrice che ritiene che sotto sotto un po’ di strategia ci sia. Anita ha negato tutto. Ma cosa ne pensa Alessio di questa relazione che gli è piombata addosso così velocemente? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Alessio rivela cosa prova veramente per Anita

Negli ultimi giorni, Alessio in realtà ha mostrato una certa insofferenza verso la storia con Anita. Il gieffino ha confessato a Sergio che il fatto che stia accadendo tutto così in fretta lo sta mettendo a disagio. Ad Anita stessa ha mostrato perplessità riguardo al loro futuro fuori. Alfonso Signorini quindi lo ha chiamato in confessionale durante la puntata di ieri, per capire come stessero realmente le cose. “Ci sono molto dentro, io sono molto lucido, ho provato cose così per poche ragazze nella mia vita e poi mi ci sono fidanzato. Non doveva andare così, nel senso che i piani erano diversi, io pensavo di stare qui divertirmi e poi farmi l’estate con i miei amici, adesso invece esco con Anita”, ha raccontato. Alessio dunque ha rivelato di essere spaventato ma anche molto preso.