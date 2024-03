Musica in lutto, addio a una vera leggenda

Una vera leggenda della musica internazionale ci ha lasciato a 74 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa da sua moglie sul sito ufficiale del cantante. Una volta appresa la dipartita dell’artista, i suoi fan sono rimasti completamente senza parole e si sono stretti in un abbraccio virtuale intorno alla sua famiglia. Scopriamo insieme altre curiosità sul noto cantante. (Continua a leggere dopo la foto)

Eric Carmen, morto a 74 anni il cantante dei Raspberries

Addio a Eric Carmen, autore di successi immortali come Hungry Eyes e All By Myself. Il cantante aveva 74 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata sua moglie sul sito ufficiale del cantante: “È con enorme tristezza che condividiamo la straziante notizia della scomparsa di Eric Carmen. Il nostro dolce, affettuoso e talentuoso Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana. Gli ha dato una grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità per sempre”. La star americana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries’ per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il brano Hungry Eyes, presente nel film del 1987 Dirty Dancing con Jennifer Gray e Patrick Swayze.

