L’Isola dei Famosi è pronto a tornare con un edizione tutta nuova, a partire dalla conduttrice. Ormai è noto che quest’anno non ci sarà Ilary Blasi, ma Vladimir Luxuria al timone e il cast sarà un misto tra volti noti e non (come il Grande Fratello). La data ufficiale di partenza non è ancora stata comunicata, ma prevediamo che tra qualche settimana il reality condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti e lascerà spazio ai naufraghi. Ma chi sono questi naufraghi? Ecco, secondo una recente indiscrezioni, altri 5 nuovi personaggi famosi che potremmo vedere sull’isola honduregna.

L’Isola dei Famosi il cast

Vladimir Luxuria: da concorrente a opinionista, ed ora conduttrice; la prima novità di quest’anno de L’Isola dei Famosi. Gli opinionisti: Sonia Bruganelli, che non dovrebbe essere sola: secondo alcune indiscrezioni al suo fianco ci potrebbe essere Alvin, che lascerebbe a sua volta il ruolo di inviato ad Eleonoire Casalegno. In queste settimane si è parlato di Marina Suma come prima concorrente ufficiale seguita da Joe Bastianich e Edoardo Franco, di un possibile Alan Friedman e Samuel Peron. Ora altri 5 nomi VIP sarebbero pronti a partire verso l’isola deserta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)