“Grande Fratello”, frase choc di Alessio su Greta

Nella 43esima puntata del Grande Fratello, Rosy Chin è stata la concorrente più votata dal pubblico ed è la seconda finalista di questa lunghissima edizione del reality. La diretta si è aperta subito con le tenere immagini in suite tra Alessio e Anita. Tra i due è scoppiata la passione e c’è da dire che insieme formano una bella coppia. Eppure c’è chi come Beatrice e Simona, non crede che i ragazzi siano del tutto sinceri e, a poche settimane dalla fine del programma, un pò di strategia non guasti. Una volta finita la puntata, durante una discussione con Perla, Alessio si è lasciato andare ad una frase choc su Greta.

Il rapporto tra Anita e Alessio

L’argomento principale della puntata di ieri 11 marzo del Grande Fratello, è stato rapporto tra Alessio e Anitra. Dopo la chiusura definitiva tra la gieffina ed il suo Edoardo, nella scorsa puntata tra Falsone e la Olivieri è scoppiata la passione e, dopo una cenetta romantica in suite, i due si sono lasciati andare a teneri baci nella vasca idromassaggio. Anita sembra davvero presa, ma possiamo dire lo stesso di lui? Nel corso della diretta di ieri, Alessio è stato invitato in confessionale per chiarire la sua posizione. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)