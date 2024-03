Home | “Grande Fratello”, in confessionale Beatrice non si trattiene: cosa succede

Beatrice Luzzi è l’autentica protagonista di questa edizione del “Grande Fratello“. Nelle scorse settimane, l’attrice è stata eletta prima finalista di questa edizione. La Luzzi piace al pubblico perchè non ha peli sulla lingua. Non a caso, nelle ultime ore, è entrata in confessionale ed ha sparato a zero su uno dei coinquilini. (Continua…)

Beatrice Luzzi prima finalista del “Grande Fratello”

Beatrice Luzzi è la prima finalista dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. L’attrice è addirittura entrata nella storia del reality show come la concorrente con il maggior numero di nomination. La Luzzi ha sempre vinto al televoto e in finale per prima non poteva che arrivarci lei. Adesso l’attrice si candida come una delle favorite per la vittoria finale del reality show di Canale 5. (Continua…)

Beatrice Luzzi non si trattiene in confessionale

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è entrata in confessionale ed ha sparato a zero su uno dei suoi coinquilini. Le sue parole hanno lasciato di stucco il pubblico ma anche gli autori del programma. Pochi se lo sarebbero aspettati. Beatrice, però, è apprezzata dal pubblico proprio perchè non ha peli sulla lingua e non conosce mezze misure. Le dichiarazioni nei confronti del coinquilino, però, potrebbero mettere fine alla loro amicizia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)