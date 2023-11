“Grande Fratello”, il terribile gesto di Anita: il video che la inchioda

Anita Grande Fratello. La concorrente finisce nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta, sotto i riflettori, sarebbe finito un suo gesto. La concorrente sarebbe stata ripresa e il video è finito sul web, diventando virale. Il pubblico chiede la squalifica immediata. Solo nella prossima puntata, in onda stasera su Canale 5, sapremo se saranno presi provvedimenti nei suoi confronti. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Giampiero Mughini in lacrime: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, la concorrente sparisce dalla casa: tutti preoccupati

“Grande Fratello”, terribile gesto di Anita

Anita Olivieri è una delle concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello“. Nella casa più spiata d’Italia è riuscita sicuramente a lasciare il segno. La donna, infatti, è una delle concorrenti più discusse. Proprio nelle ultime ore sarebbe finita nuovamente al centro delle polemiche. Anita avrebbe commesso un terribile gesto e adesso il pubblico ha chiesto la sua squalifica. La produzione del reality show sta visionando il materiale a propria disposizione. I concorrenti, come sappiamo, sono filmati 24 ore su 24, dunque un gesto del genere è difficile che non viene notato. Solo nella puntata di stasera sapremo se saranno presi provvedimenti nei suoi confronti. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Alfonso smonta Garibaldi in diretta

Leggi anche: “Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi inizia a sanguinare davanti a Beatrice: attimi di panico nella casa

Anita del “Grande Fratello” ha bestemmiato?

La concorrente del “Grande Fratello”, Anita, avrebbe bestemmiato all’interno della casa più spiata d’Italia. L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 novembre 2023. I concorrenti del reality show di Canale 5, come sappiamo, sono filmati 24 ore su 24. Come se non bastasse, i telespettatori più accaniti seguono il programma quotidianamente e registrano tutto quello che succede nella casa. La presunta bestemmia di Anita è stata dunque filmata ed è finita sul web, divenendo virale. Il pubblico ha chiesto a gran voce la squalifica della concorrente e solo stasera sapremo se saranno presi provvedimenti nei suoi confronti. (Continua…)

I precedenti

Prima di Anita Olivieri ci sono stati i casi di Alex Schwazer e Paolo Masella. Anche loro due avrebbero bestemmiato, ma la produzione non è intervenuta nei loro confronti. È probabile, dunque, che anche nel caso di Anita non sarà preso alcun provvedimento. Il pubblico, però, è inferocito. Per episodi simili in passato sono stati squalificati concorrenti molto più famosi, come ad esempio Riccardo Fogli.