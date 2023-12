Anita ha fatto qualcosa di grave e non avendo rispettato il regolamento del Grande Fratello, ora rischia grosso. Durante la puntata di ieri, sabato 2 dicembre 2023, Anita è stata chiamata in confessionale da Alfonso Signorini. Il conduttore le ha comunicato la decisione degli autori: una vera e propria punizione per ciò che ha fatto. Come hanno commentato sul web il provvedimento alla gieffina? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Anita viola il regolamento: arriva la busta nera

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha chiamato Anita in confessionale, spiegandole che il Grande Fratello ha preso un provvedimento dopo che non è stato rispettato il regolamento del programma. Poi il conduttore ha letto il contenuto della busta nera. “Come sai, chi entra nella casa stringe un patto di lealtà con il pubblico e il programma. Chi viola queste regole va incontro a sanzioni. Nelle medicine tua madre ha nascosto un bigliettino per te, inserendolo al posto del foglietto con le indicazioni per l’utilizzo… Questo biglietto non doveva esserci”. Secondo le regole del programma, i concorrenti non possono avere alcun tipo di contatto con il mondo esterno. Cosa le ha scritto la madre? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Anita viola il regolamento: il provvedimento del programma

Queste le parole del messaggio: “Caro amore, parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce, stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti fumare e bere, ma tu sai. Ti voglio bene, mamma”. Anita ha spiegato che non sapeva come reagire quando ha ricevuto il biglietto. “Io l’ho nascosto perché volevo avere qualcosa di lei in Casa. Non ci ho pensato, non sapevo come comportarmi”, ha rivelato la ragazza. Poi il conduttore ha svelato il contenuto della busta nera: Anita finisce direttamente alla prossima eliminazione senza passare dalle nomination. (Continua dopo le foto)

Le reazioni sul web

In pochi hanno preso bene la decisione del Grande Fratello: i fan del programma si aspettavano un provvedimento più severo nei confronti di Anita. Fioccano le critiche sia al reality che alla concorrente. “Anche questa volta il Grande Fratello e autori hanno trovato la soluzione per non far uscire la infima Anita. Manica di pagliacci”, si legge. “Tempi che furono venivano eliminati. Ricordiamo Giulia Salemi. E nulla, ancora una volta l’autore innamorato l’ha salvata ad #Anita”, ha commentato qualcuno. “Questa buffonata della nomination d’ufficio ad Anita non cambia di una virgola il pensiero del pubblico consumatore… #GrandeFratello”, si legge ancora. C’è anche chi ci va molto pesante: “Figuratevi se la eliminavano questa cessa! Anita, dai su, frigna. Voteremo chiunque per sbatterti fuori, per tutte le altre cessate per cui ti saresti meritata di essere comunque proprio squalificata”.