La nuova edizione del Grande Fratello 2023 sta iniziando decisamente in modo molto movimentato. Il cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi ha diviso il pubblico da casa: c’è chi lo trova molto utile e chi rivorrebbe indietro le vecchie edizione piene di trash e “leggerezze”. Nel frattempo nel corso della prima puntata, andata in onda l’11 Settembre 2023, Alfonso Signorini ha presentato i vari concorrenti, i quali però secondo il popolo del web non avrebbero detto tutta la verità nelle varie clip a loro dedicate e così sui social in queste ore stanno prolifrando indiscrezioni sui vari protagonisti. Ad esempio, una concorrente tempo fa avrebbe fatto coming out: ecco di chi si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Grande Fratello 2023, una concorrente ha fatto coming out: pubblico senza parole

Letizia Petris del Grande Fratello 2023 fa parte della comunità LGBT+ e nonostante online ne abbia parlato apertamente all’interno della Casa non ha ancora avuto modo di dirlo. Tempo fa Letizia ha avuto una storia con una donna sottolineando però di preferire in generale l’universo maschile. Lo ha confessato a Casa Samsara in diretta su Twitch dove è stata un po’ punzecchiata dall’intervistatore: “Sei molto aperta con le donne vediamo. Ma hai mai fatto qualcosa con una donna?”. Immediata la risposta della ragazza: “Certo. Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo o una donna? Un uomo. A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”. Quando l’intervistatore le ha chiesto se preferisse stare con un uomo per la sua anatomia: “Sì, a livello sessuale è più soddisfacente“. Sicuramente Letizia farà coming out anche nella casa, bisognerà darle solo del tempo per ambientarsi. (Continua a leggere dopo la foto)

Paolo Masella al centro della bufera

Lo scivolone di Paolo Masella al Grande Fratello 2023 ha scatenato una guerra sui social. Il macellaio che ha raccontato di essere entrato nella Casa senza avere mai visto il reality, ha fatto sapere di non trovare la città di Napoli all’altezza delle sue aspettative: “Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze…”. Quando Massimiliano Varrese si è opposto, provando a ricordargli quanto il capoluogo campano abbia da offrire, Masella ha proseguito: “Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo. In Italia ci sono regioni che mi trasmettono più cultura. A Firenze, ad esempio, c’è la galleria degli Uffizi”. Dichiarazioni che denotano una notevole mancanza di conoscenza del territorio.