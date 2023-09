La nuova edizione del Grande Fratello sembra essere iniziata con il botto. Il cambio di stile voluto da Pier Silvio Berlusconi per ora sembra affascinare il pubblico di Canale 5. Ovviamente come sempre c’è anche chi ha già iniziato a criticare la trasmissione sui social, cercando ogni dettaglio succulento sui vari concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. In queste ore è venuta fuori un’indiscrezione decisamene interessante su Angelica Baraldi, nuova protagonista del Grande Fratello 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi indiscrezione: di chi è nipote

Angelica Baraldi, nuova concorrente del Grande Fratello 2023, non è passata inosservata. E non solo per la sua bellezza. 26enne originaria di Modena, la “nip” della trasmissione di Canale 5 avrebbe mentito sulle sue origini. “Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata – ha spiegato ad Alfonso Signorini nella clip di presentazione -. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me”.

A quanto pare, Angelica non avrebbe detto tutta la verità sul suo passato. Una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano direbbe il contrario: “Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà”. Stando a questa indiscrezione, Angelica sarebbe la nipote dell’ad della Segafredo e manager della Virtus Bologna. Come procederà ora il padrone di casa? Sicuramente nella prossima puntata in diretta verrà fatta chiarezza. (Continua a leggere dopo la foto)

I concorrenti del reality

Sono 21 i concorrenti, tra vip e personaggi non famosi, pronti a farsi conoscere dai telespettatori del Grande Fratello 2023. Esperienze diverse che verranno sviscerate, di puntata in puntata, da Alfonso Signorini all’interno del reality. Il cast è composto dai vip Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Massimiliano Varrese, Samira Lui e dai non famosi Vittorio Menozzi, Letizia Petris, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Rosy Chin, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti e Anita Olivieri.