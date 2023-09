Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del nuovo Grande Fratello 2023 condotto da Alfonso Signorini. La nuova edizione è iniziata l’11 Settembre 2023 e per ora sembra procedere a gonfie vele. I concorrenti si sono lasciati andare alle prime confessioni e Grecia Colmenares ha ammesso di provare una certa attrazione per un noto giornalista e conduttore di Rete 4. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, scoppia la lite tra i due concorrenti: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Cesara Buonamici conquista il pubblico: il suo commento epico sulla lite con Grecia

Leggi anche: “Grande Fratello”, Signorini commosso per il racconto di Fiordaliso: cosa ha rivelato la cantante

Leggi anche: Grande Fratello 2023, arriva la bomba su Angelica Baraldi: “Di chi è davvero nipote”

“Grande Fratello 2023”, Grecia Colmenares infatuata di un conduttore

Al Grande Fratello 2023 Grecia Colmenares ha ammesso di provare una certa attrazione per Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4. “Ma tu lo sai che al Grande Fratello sei sotto le telecamere 24 ore su 24? Ti sei lasciata scappare un segreto”, le ha detto in puntata Alfonso Signorini. La concorrente nei giorni scorsi, parlando con Fiordaliso e Ciro, si è infatti lasciare scappare di essersi “infatuata” di “una persona che ammiro molto, mi piace come uomo”. A far luce sulla sua identità c’ha pensato la cantante: “Gli piace un presentatore che è leggermente più giovane di lei, che lavora qui a Mediaset. E ha i capelli grigi, è un giornalista”. “Ma chi è Paolo Del Debbio?“, ha domandato dallo studio. L’attrice ha annuito, così come Fiordaliso, prima di sviare su un altro uomo che le piace. “Ne abbiamo colto uno, l’altro non sappiamo”, ha commentato Alfonso. E Grecia: “Il secondo sta vicino a te Signorini”. La telenovela è appena iniziata e non ci resta che attendere la prossima puntata per un nuovo episodio targato GF. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sull’attrice

Grecia Dolores Colmenares Mieussens, classe 1962, è un’attrice televisiva venezuelana, considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni ottanta e novanta. Tra le varie serie tv si ricordano: Marielena, Maria (Maria de Nadie), Topazio (Topacio), Grecia, Ti chiedo perdono (Pasiones), Ribelle (Rebelde), Manuela, Primo amore (Primer amor), Milagros (Más allá del horizonte), La voce del Signore (El día que me quieras) e Vidas prestadas. Ha, poi, poi preso parte anche a L’Isola dei Famosi 14 nel 2019. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata in prime nozze col collega Henry Zakka; il matrimonio è fallito ben presto, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Il 4 settembre 1992 Grecia ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco, nato dal suo secondo matrimonio. Ha in seguito avuto una storia con l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna.