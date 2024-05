Giostra precipita durante la festa patronale: coinvolti anche bambini

Una giostra è un’attrazione per bambini presente nei luna park o nelle grandi aree all’aperto, solitamente situate nelle piazze del centro città. Nella versione più antica, consisteva in una piattaforma ruotante su di un asse verticale sulla quale venivano montati dei cavalli di legno, ma anche altri generi di animali come cani, gatti, maiali ed altri, sulle cui selle prendevano posto i bambini. Oggi si sono evelute grazie alla tecnologia e ne esistono di diversi tipi. In queste ore è stata sfiorata la tragedia durante una festa padronale dove una giostra è precipitata mettendo in pericolo diversi bambini. (Continua a leggere dopo le foto)

San Severo, giostra precipita durante la festa patronale

Tragedia sfiorata alla festa patronale della Madonna del Soccorso a San Severo, Foggia, dove lunedì 20 Maggio 2024 una giostra è precipitata provocando diversi feriti. Tra questi nove sono bambini. Due in condizioni gravi sono stati trasportati all’ospedale di San Giovanni Rotondo e sette, con ferite più lievi, ricoverati a Foggia e San Severo. Come riportato da Leggo, l’incidente si è verificato presso il luna park di via Fortore a San Severo dove una giostra, ora sequestrata, è caduta per il cedimento di alcuni cavi facendo precipitare i minori che erano presenti per una decina di metri. Al momento della tragedia vi erano diverse persone nel parco giochi.

